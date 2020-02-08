Тедеско выиграл со «Спартаком» первый трофей

«Спартак» поставил организаторов Кубка Париматч Премьер в неудобное положение. Красно-белые досрочно выиграли турнир, забрал первый трофей под руководством Доменико Тедеско, и этой же ночью собрались в Москву. Последняя игра «Локомотив» - «Ростов», которая состоится 9 февраля, не имеет уже спортивного значения. Но на таком турнире не кубки главное. Главное – увидеть, каким будет тот же «Спартак» через пару недель, когда возобновится Премьер-лига. А тут вопросов полно.«Спартак» будет играть на контратаках?

Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско сразу сказал, что основной схемой его команды станет 5-3-2. Это значит, что «Спартак» будет стараться играть на контратаках. Но проблем с таким сочетание полно. Все неплохо, когда надо бежать в контратаку – пружина разжимается отлично. Но когда «Спартаку» надо идти в позиционную атаку, схема не работает – Крал неважно разводит мяч, впереди движения нет. А сзади появляются свободные зоны.

«Партизан» - обученная и быстрая команда. Она здорово разобралась, что ей нужно делать, и в первом тайме наказал «Спартак» за ошибки. Пропустив ненужный гол, сербский клуб быстро все перестроил, и задал Реброву огромный объем работы. Голкипер-ветеран раза три спас, но «Партизан» все равно находил свободные зоны и забил в первом тайме два.

Ну и Саво Милошевич – грамотный тренер. В нужный момент он лично сорвал атаку «Спартака», выкинув бутылку и выбежав на поле. Получил красную, был изгнан на ВИП-трибуну, но опасность у ворот «Партизана» ликвидировал. Так

Почему Тедеско не показывает основной состав?

Рестарт чемпионата через две недели, а «Спартак» еще не показал основной состав. Все матчи красно-белые провели с многочисленными заменами и в разных сочетаниях. Есть, конечно, те, чьи места не подвергаются сомнению – Джикия, Бакаев, Зобнин, Жиго… Но многие остальные – загадка. Кто будет той парой форвардов, что решат проблемы «Спартака» с результативностью? Как использовать чемпиона мира Шюррле? Как поделить места в атаке между ним Ларсоном, Понсе, Мирзовов, Глушенковым и Соболевым?

Вот и в матче против «Партизана» с первых минут состав был вроде похож на основной, но в нем не было ни главного мозга нынешнего «Спартака» Бакаева, ни главной покупки зимы – форварда Соболева.

Будут еще трофеи?

После перерыва оба были уже на поле. И тут же сотворили первый гол. Бакаев протащил мяч к воротам, сам не пробил, но Соболеву достался хороший отскок, и форвард сравнял счет – 2:2. И вообще все пошло повеселее. Атака задвигалась бодрее, и с возросшим темпом защитники «Партизана» уже не могли справляться. Как следствие – моменты у ворот сербов, и пенальти, который реализовал Понсе – 3:2.

Так «Спартак» выиграл первый трофей с Доменико Тедеско. Но ровно год назад то же самое было с Олегом Кононовым. Победу в Катаре тогда посчитали хорошим признаком выздоровления «Спартака», но команда через несколько месяцев наоборот рухнула в затяжной кризис.