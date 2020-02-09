2020-02-09T08:54:11+03:00
Спорт

Федор Смолов впервые играет в свой день рождения. Прямая трансляция матча Сельта-Севилья

Футбол, матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 23 тура чемпионата Испании по футболу
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Федор Смолов в день рождения играет против "Севильи".Федор Смолов в день рождения играет против "Севильи".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федору Смолову 9 февраля исполняется 30 лет. И впервые в своей жизни он будет играть в официальном поединке. В гости к его "Сельте" приедет один из лидеров Ла Лиги нынешнего сезона - "Севилья". Предстоит нелегкий поединок для команды Смолова, которая находится в зоне вылета из элитного испанского дивизиона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сельта - Севилья 9 февраля 2020.

Статистика личных встреч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

95 раз команды играли между собой в чемпионатах Испании. 15 раз они завершались вничью, 43 раза побеждала "Севилья", а 37 раз - "Сельта". 30 августа 2019 года команды сыграли в первом круге нынешнего сезона. И тогда поединок в Севилье завершился вничью 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

"Севилья" как команда, которая находится на более высокой позиции в Ла Лиге - фаворит матча.

Прогноз на матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Фаворит поединка - "Севилья".

Время начала матча Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сельта - Севилья можно посмотреть 9 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Трансляция матча Сельта - Севилья 9 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:30 по московскому времени.

Сельта - Севилья 9 февраля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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