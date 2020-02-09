Федор Смолов впервые играет в свой день рождения. Прямая трансляция матча Сельта-Севилья

Федору Смолову 9 февраля исполняется 30 лет. И впервые в своей жизни он будет играть в официальном поединке. В гости к его "Сельте" приедет один из лидеров Ла Лиги нынешнего сезона - "Севилья". Предстоит нелегкий поединок для команды Смолова, которая находится в зоне вылета из элитного испанского дивизиона. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Сельта - Севилья 9 февраля 2020.

Статистика личных встреч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

95 раз команды играли между собой в чемпионатах Испании. 15 раз они завершались вничью, 43 раза побеждала "Севилья", а 37 раз - "Сельта". 30 августа 2019 года команды сыграли в первом круге нынешнего сезона. И тогда поединок в Севилье завершился вничью 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

"Севилья" как команда, которая находится на более высокой позиции в Ла Лиге - фаворит матча.

Прогноз на матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Фаворит поединка - "Севилья".

Время начала матча Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020 года в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Прямую видеотрансляцию матча Сельта - Севилья можно посмотреть 9 февраля и начнется в 20:30 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Сельта - Севилья 9 февраля 2020

Трансляция матча Сельта - Севилья 9 февраля 2020 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 20:30 по московскому времени.