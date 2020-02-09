2020-02-09T10:48:22+03:00
Телевизор

Стас Ярушин испытает хоккеиста Капризова при помощи фотомодели

Звезда «Универа» создал программу, в которой будет экзаменовать спортсменов
Петр ПАВЛОВ
Поделиться:
По сериалу «Универ» Стаса помнит вся странаПо сериалу «Универ» Стаса помнит вся странаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Стас Ярушин – известный актер. По сериалу «Универ» его помнит вся страна. Но душа Стаса тянется к хоккею, он и сам играет прилично, и в этом виде спорта отлично разбирается. И вот решил он доказать (далеко не первый, да), что спортсмены такие же звезды шоу-бизнеса, как и певцы, и актеры, и светские львы со львицами. Обычно такие попытки наоборот подчеркивают пропасть между шоуменами и спортсменами. Но сами эксперименты порой смотрятся забавно.

В программе «Ярушин хоккей шоу» («Матч ТВ», первый выпуск 9 февраля, в 13:20) сойдутся хоккеисты и звезды. Они буду отвечать на вопросы и участвовать в конкурсах (если бы шоу показывали вечером чем вам на «Вечерний Ургант»?).

В первом выпуске нападающему ЦСКА с сборной России Кириллу Капризову компанию составят певица и Ханна и фотомодель. Дамы не разбираются в хоккее, Кирилл в шоу-бизнесе. Должно получиться весело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Без веселящего газа и наркотиков»: Беркович из «Сватов» рассказал про возобновление съемок
Александр Феклистов, который сыграл роль Александра Берковича в знаменитом сериале «Сваты» наконец-то назвал точную дату продолжения съемок долгожданного нового сезона
Новости 24
Во всем виноват коронавирус: Бывший летчик рассказал, почему в КНР увольняют пилотов из РФ
Врач-онколог назвал продукт, который способствует развитию рака
"Плотный" ветер и осадки": В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
Количество жертв беспорядков на юге Казахстана увеличилось до 10 человек
Переживал из-за продажи дома: В Таиланде рассказали о мотиве военного, открывшего стрельбу по людям
"Ах эта свадьба": Эксперты назвали регионы РФ, где пары чаще всего заключают браки
В США начали рассматривать предложение Путина о саммите "пятерки" СБ ООН
Экс-президент Польши раскритиковал требования Варшавы к РФ по репарациям
В США застрелили подростка во время прямого эфира в Facebook
У китайского коронавируса появилось временное название
В Таиланде ликвидировали солдата, застрелившего около 20 человек в ТЦ
Украинский МИД разочарован новой санкционной процедурой Совета Европы
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 811 человек
Трамп рассказал, почему уволил русскоговорящего сотрудника СНБ США
В Германии вспомнили легендарный побег советских военнопленных из концлагеря на украденном у немцев самолете
До горнолыжных курортов в Альпах добрался коронавирус
Умер актер из Star Trek Кевин Конуэй
Мамаев заявил, что его семью уже несколько месяцев преследует "невменяемая женщина"
Американских солдат обстреляли в Афганистане: есть пострадавшие