Стас Ярушин испытает хоккеиста Капризова при помощи фотомодели

Стас Ярушин – известный актер. По сериалу «Универ» его помнит вся страна. Но душа Стаса тянется к хоккею, он и сам играет прилично, и в этом виде спорта отлично разбирается. И вот решил он доказать (далеко не первый, да), что спортсмены такие же звезды шоу-бизнеса, как и певцы, и актеры, и светские львы со львицами. Обычно такие попытки наоборот подчеркивают пропасть между шоуменами и спортсменами. Но сами эксперименты порой смотрятся забавно.

В программе «Ярушин хоккей шоу» («Матч ТВ», первый выпуск 9 февраля, в 13:20) сойдутся хоккеисты и звезды. Они буду отвечать на вопросы и участвовать в конкурсах (если бы шоу показывали вечером чем вам на «Вечерний Ургант»?).

В первом выпуске нападающему ЦСКА с сборной России Кириллу Капризову компанию составят певица и Ханна и фотомодель. Дамы не разбираются в хоккее, Кирилл в шоу-бизнесе. Должно получиться весело.