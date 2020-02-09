Геннадий Зюганов: Нам не хватает «чапаевского натиска» - в защите Великой Победы - от тех, кто на неё покушается

- Геннадий Андреевич, сегодня день рождения Василия Ивановича Чапаева.

- Прекрасно.

- Вы никак этот день не отмечаете?

- Я вообще отмечаю дни рождения всех героев.

Вот передо мной программа празднования - 120 лет маршалу Чуйкову Василию Ивановичу. Легендарная 62-я Сталинградская армия, я в ней служил. В Германии она называлась - 8-я гвардейская. Так что, для меня герои и Гражданской, и Великой Отечественной войны - священны. Поэтому поздравляю вас со славными датами.

- Спасибо!

- Но наша задача сейчас - не только отмечать, но и восстановить правду. Посмотрите, сколько лжи, грязи, всевозможных мерзких мифов - и о наших героях, и о нашей Победе. Враг не дремлет, решил отнять у нас все великие победы и завоевания. Поэтому давайте восстанавливать правду.

Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «Да, нам сегодня не хватает «чапаевского натиска» 00:00 00:00

- Вы имеете в виду, на Западе - то, что они не только хотят отнять у нас святое, но и разрушают памятники наших воинов...

- И не первый раз. Американцы, англосаксы давно такую задачу поставили. Они еще после Карибского кризиса это все наметили…

Джон Кеннеди тогда собрал у себя в кабинете своих соратников и сказал: «Воевать не можем с СССР - сами погибнем». Дайте, говорит, мне способ разрушения этой страны не военными средствами. Отсюда - ложь, всякие инсинуации.

Была отработана программа - поставить нас на одну доску с Гитлером, отнять у нас Победу, героику, навязать нам всякие мерзости. Вы это видите сейчас каждый день.

И внешние враги просто исходят желчью, чтобы оболгать все святое, что было. Да и внутри страны у нас такие «оппоненты» имеются.

- То есть Василий Иванович Чапаев по-прежнему в наших коммунистических, большевистских рядах...

- Он настоящий герой, настоящий солдат, настоящий командарм. Василий Иванович - легендарная личность. Учиться надо у таких.

- Есть такое понятие - чапаевский натиск. Помните?

- Прекрасно помню. И Борис Бабочкин шикарно сыграл роль Чапаева, и великолепный начдив был в фильме...

- Что это означает - чапаевский натиск?

- Кстати, наши командармы в Великую Отечественную многому учились у Чапаева и немало взяли от него.

Героико-патриотическая тема для нас всегда была важнейшей. Из тысячи лет своей истории мы более 700 лет вынуждены были с оружием в руках защищать свой язык, культуру, веру, правду, свою землю, дом, семью. Мы без героической памяти не существуем.

- А сейчас чапаевский натиск нужен в политике, в экономике?

- Не просто нужен. Как Чапаев свою конницу вел в бой с шашкой наголо!

Сегодня еще раз послушал - ведь некоторые злобой брызжут, - на предмет - что было 100 лет назад, была ли Победа и прочее...

Советская власть собрала страну воедино в форме СССР, создала самую великую, передовую, победную и космическую державу, а ведь и находятся и сейчас такие, кто продолжает плевать в колодец, из которого сами же и пьют.

- ...А ещё есть же и анекдоты про Чапаева - хорошие, добрые, патриотические...

- Кстати, я про Чапаева злых анекдотов не слышал. Даже анекдоты - с большим уважением к его таланту, смекалке. В этом-то и народная мудрость заключается. (Так же, как и про Брежнева злых анекдотов нет.)

Василий Иванович человеком был - с уникальной биографией. Так что, народ прекрасно Чапаева помнит и знает, что о нем говорить.

- А можете какой-нибудь анекдот про Чапаева вспомнить?

- Про Чапаева не хочу рассказывать. Он для меня настоящий герой, боевой, мужественный, храбрый.

- Мы однажды с Борисом Немцовым, в день рождения Василия Ивановича, в шашки играли, «в Чапаева». И там на шашечки у нас были лица политиков наклеены, в том числе и Зюганова. Вот шашечка «Зюганов» дольше всех продержалась.

- Ну, это соответствует исторической правде.

- А песню какую-нибудь, стихи не помните про Чапаева?

- В следующий раз расскажу.

- То есть - за Чапаева выпьем сегодня?

- Да, я с удовольствием. Тем более - сегодня мои домашние собираются, у нас свои еще есть юбилеи. Так что... И за Чапаева, и за Чуйкова, и за Жукова, и за Конева…

- О! Это же много тогда придется пить.

- А я - по единой, без счета.