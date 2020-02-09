2020-02-09T13:16:57+03:00
Спорт

Русский лыжник Большунов выиграл 15-километровую гонку в Швеции, обогнав норвежца на финише

Наш Александр на самом финише обошел Шюра Рете, третьим стал еще один наш Иван Якимушкин [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Александр Большунов выиграл очередную гонку на этапе Кубка мира.Александр Большунов выиграл очередную гонку на этапе Кубка мира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 9 февраля, на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском городе Фалун прошла гонка на 15 километров с общего старта у мужчин. Победу в ней одержал наш спортсмен Александр Большунов. Днем ранее он был третьим в классическом спринте. Александр долго он держался в лидирующей группе.

А вот на финиш от Большунова попытался оторваться норвежский лыжник Шюр Рете. Однако ему ничего не удалось сделать - наш Александр догнал конкурента и обогнал его, первым прийдя к финишу. Его победное время - 33 минуты 10,3 секунды. Норвежский соперник проиграл 0,8 секунды. Третья позиция - у еще одного нашего спортсмена Ивана Якимушкина, который проиграл 9,7 секунды. Четвертый - еще один россиянин, Андрей Мельниченко. Он уступил 10,5 секунд победителю.

Другие же наши лыжники расположились чуть ниже в итоговом протоколе: 16-й Белов Евгений (Тюменская область) + 1.00.3, 17-й Мальцев Артем (Нижегородская область/Республика Мордовия) +1.04.4, 19-й Устюгов Сергей (ХМАО-Югра) +1.07.4, 21-й Спицов Денис (Тюменская область) +1.11.1.

После этого успеха отрыв Большунова от норвежца Йоханнеса Клэбо в общем зачете Кубка мира станет еще больше.

После завершения дистанции Большунов в интервью "Евроспорту" сказал:

- Гонка был сложной, потому что Норвегия сегодня вовсю применяла свою тактику и пускала зайцев. Мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и брать максимум на бонусных отсечках. На последнем круге оставалось натянуть и на финише обыграть Рете.

Сегодня чуть позже пройдет гонка на 10 километров с общего старта у женщин. Это будет последний вид программы на этапе Кубка мира в Швеции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Конкурент Большунова "сломался", покалечив палец

Трекратный чемпион Олимпиады-2018 и двукратный обладатель Кубка мира лыжник Йоханнес Клебо сломал палец на руке и практически выбыл из гонки за очередной Хрустальный глобус.

Травму Клебо получил по-глупому: ударил в специальной перчатке по игровому автомату на силу, но рука соскользнула и попала по другой машине. В результате норвежец пропустил этап Кубка мира в Фалуне, а его главный соперник Александр Большунов, победив в гонке на 15 км, ушел далеко вперед в общем зачете.

- Этого никогда не должно было случиться, но я предпочитаю смотреть вперед и не раздражаться, - прокомментировал Клебо. - Ведь я все еще тренируюсь. Сейчас достаточно просто поздравить Большунова с победой в Кубке мира. Но он должен знать, что в конце сезона я вернусь сильным, и в следующем сезоне тоже.

Но президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе советует Большунову не расслабляться и говорит, что это просто психологическая атака со стороны Клебо.

- Желаю, чтобы Йоханнес скорее поправил свое здоровье, чтобы пальчик сросся правильно, и чтобы он глупостью и дуростью больше не занимался. Понятно, что это мальчишеская шалость. Интересно соревнования смотреть, когда все лидеры соревнуются, в этом весь кайф, - приводят слова Вяльбе информагенства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Лыжные гонки. Общий зачет Кубка мира

1. Александр Большунов (Россия) — 1 647 очков

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1 222

3. Сьюр Рёте(Норвегия) - 882

4. Сергей Устюгов (Россия) — 876

5. Ийво Нисканен (Финляндия) — 858

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Победный финиш Александра Большунова на этапе Кубка мира в Швеции
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ИСТОЧНИК KP.RU

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