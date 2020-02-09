2020-02-09T15:04:51+03:00
Экономика

Вице-премьер Марат Хуснуллин: ипотека под 9% - преступление

Новый куратор стройкомплекса призвал снижать ставки, иначе после покупки жилья людям не на что есть
Елена ОДИНЦОВА
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Новый куратор российской стройки беспокоится, что при нынешних ставках нацпроект «Жилье и городская среда» не вытянутьНовый куратор российской стройки беспокоится, что при нынешних ставках нацпроект «Жилье и городская среда» не вытянутьФото: Иван МАКЕЕВ
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Ставки по ипотеке в России — завышенные. Об этом заявил в конце недели на селекторном совещании с регионами новый вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление, - высказался он.

Новый куратор российской стройки беспокоится, что при нынешних ставках нацпроект «Жилье и городская среда» не вытянуть. Напомним, он предполагает строительство к 2024 году 120 млн кв. м. жилья ежегодно. В 2019 году было введено лишь 80 млн кв.м.

- Мы программу по жилью не выполним, если не решим вопрос ипотеки. Даже если будет 5%, в наших мечтах, нам и то надо жилы порвать, чтобы построить 120 млн кв.м. и продать их, - прокомментировал свои опасения Хуснуллин. - Построить можно, кому мы их продавать будем? Или мы всех загоним в ипотечную кабалу под 9%, и люди не будут есть?

До 9% в среднем ставки по всем выданным ипотечным кредитам снизились к декабрю 2019 года. Еще в начале года, по данным официальной статистики, они были на уровне 10,5-11,5%. Нынешний уровень считается рекордно низким — еще несколько лет назад и 12-13% считались счастьем.

Большинство граждан, конечно, с Хуснуллиным согласны. И с восторгом смотрят в сторону Европы, где ипотеку можно получить под смешные 2-3%.

Эксперты, однако, напоминают, что ставка по ипотеке, увы, никак не может быть ниже ставки Центробанка (плюс несколько процентов). Ни один банк работать себе в убыток не будет. В пятницу ЦБ снизил свою ставку до рекордных 6%. Чтобы ипотеку у нас давали хотя бы под 5% (и не только по льготным программам для отдельных категорий граждан, а всем), надо чтобы ставка ЦБ была в районе 2-3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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