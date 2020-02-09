Отцы-"молодцы": Дибров не общается с сыном 15 лет, а Аршавин иногда встречается с детьми

После развода знаменитости все чаще выясняют отношения в судах: делят имущество, определяют место жительства детей и размер алиментов. Если некоторые родители нанимают дорогих адвокатов, чтобы добиться встреч с детьми, то есть и такие, кто не стремится участвовать в жизни наследников.

38-летний Андрей Аршавин теперь занимается тренерской работой, и в его инстаграме футбольные кадры периодически чередуются совместными снимками с сыновьями Артемом, Арсением и дочкой Яной. Напомним, что звезда футбола Аршавин бросил Юлию Барановскую с тремя детьми и ушел жить к любовнице. Вскоре, когда стало известно о беременности новой избранницы футболиста, Аршавин на ней женился. Пять с половиной лет пока Аршавин жил с Алисой Казьминой он не встречался с детьми от предыдущих отношений, не поздравлял их с днями рождениями. Дети постоянно спрашивали: почему папа не приезжает и не звонит. Юлия объясняла, что папа не разлюбил их, просто у него такой период в жизни… Папа Андрей вернулся в жизнь Артема, Арсения и Яны год назад – сразу после того, как ушел от Казьминой. Аршавин оповестил об этом общественность, опубликовав фото с детьми в инстаграм: теперь такие публикации появляются у него с перерывом в несколько месяцев. Публикация снимков в соцсетях была необходима Андрею для спасения репутации — общественность поддерживала Барановскую и осуждала Аршавина, в том числе за отношение к сыновьям и дочке. Однако если вы решили, что Аршавин изменился и стал внимательным отцом, то это не совсем так.

Аршавин с детьмиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Барановская объясняет, что Андрей всегда любил детей – эти чувства у него были, а вот ответственным он так и не стал: «В нем ничего не поменялось. Чувства у него были все эти годы. Единственное чего нет в Андрее Сергеевиче – это ответственности. Не знаю, что им движет сейчас. Ответственность - это не встречи, а немного другое...»

Да и встречи не совсем регулярны, точнее Барановская в беседах с друзьями, говорит, что встречи Аршавина с детьми случаются «иногда». К примеру, когда полгода назад Арсений Аршавин шел в первый класс, его папа не приехал проводить ребенка в школу. При этом алименты спортсмен платит.

Платил алименты старшему сыну и знаменитый телеведущий Дмитрий Дибров. Денис Дибров родился у тогда еще будущей звезды телеэкрана в первом браке. Дибров с первой женой Эльвирой прожил с 1983 по 1986 год. Женился он в 23 года. «При социализме иначе как после загса не рожали. Так что с первым браком с меня взятки гладки…» - Дибров говорит, что у него было три с половиной жены. Под «половинкой» он как раз и имеет ввиду первую супругу Эльвиру. Остальные отношения с женщинами называет более осмысленными. А вот к первому отцовству, мол не был готов. Дибров, когда позволяла работа, был воскресным папой. А через два с половиной года после первого развода у Дмитрия родилась дочь во втором браке.

Дибров с сыном ДенисомФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас Денису Диброву уже 35 лет, он избегает не только интервью об отце, но и общения с ним, и не хочет публичности. С отцом Денис давно не общается. Дмитрий Дибров сожалеет по этому поводу, но у него слишком насыщенная жизнь: «С Денисом мы, к сожалению, не общаемся. Так сложилось». У Дениса семья, он после окончания Института Телевидения и радиовещания, трудится режиссером на одном из телеканалов. «Мой старший сын во мне не нуждается, у него прекрасная семья», - лаконичен в обсуждении старшего наследника Дибров.

А вот с дочерью от второго брака 30-летней Ладой, которая живет с мужем во Франции и у Дмитрия Диброва, и у его четвертой супруги 30-летней Полины прекрасные отношения. Сейчас Дмитрий и Полина Дибровы воспитывают сыновей – Сашу, Федю и Илью. Кто знает, может эти ребята еще и познакомятся со старшим братом.

«Человек, который не общается со своими детьми – он болен. Болен ментально... Я искренне считаю, что люди, которые не общаются со своими детьми, они глубоко душевно больны. К счастью, иногда человек выздоравливает», - недавно рассуждала о проблеме воспитания детей после развода Юлия Барановская.