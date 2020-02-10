2020-02-09T23:18:18+03:00
История современности

Обои в детской - ключ к гениальности

10 февраля 1891 года ушла из жизни Софья Ковалевская, первая в мире женщина - профессор математики
Леонид РЕПИНобозреватель отдела специальных корреспондентов
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Софья Васильевна Ковалевская.Софья Васильевна Ковалевская.Фото: ТАСС
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Наверное, это было даже красиво: стены ее детской комнаты папенька, отставной генерал-лейтенант артиллерии Василий Корвин-Круковский, из-за недостатка обоев приказал обклеить листами литографированных лекций по высшей математике, коими в свое время пользовался для изучения принципов прицельной стрельбы.

Девочка бесконечно долго могла стоять перед формулами, завороженно разглядывая значки интегрального и дифференциального исчисления. Много позже вспоминала: «Некоторые формулы просто своим внешним видом врезались в мою память и оставили глубокий след». Настолько глубокий, что по этому следу она шла до последнего дня жизни.

Все поначалу складывалось против нее. Во-первых, грозный папенька не отпускал обеих дочерей из-под родительского глаза. К старшей Анне сватался сам Федор Достоевский, но отказал в своем благословении отец и все тут. Софья же решилась на побег через фиктивный брак. Нашелся и жених - талантливый палеонтолог Владимир Ковалевский, ни на что не претендуя и даже не испытывая нежных чувств к «невесте». Ну а во-вторых, что мешало Софье отдаться главной своей любви - математике: женщин в высшие учебные заведения России не допускали. Оставалось совершить второй побег - в Германию. Но и там тоже можно было попасть далеко не в каждый университет.

В 24 года Софья получила докторский диплом Геттингенского университета - случай неслыханный!

Мало того, что профессором стала юная фрау, да еще и иностранка - русская!

О ее работах по математике спорят седо-власые академики. Временами бросают обвинения, что это кто-то другой написал столь яркие труды - «К теории уравнений в частных производных», «О приведении одного класса абелевых интегралов третьего ранга к интегралам эллиптическим» и «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна». Знаменитый профессор Вейерштрасс заявляет, что любой из этих работ более чем достаточно для присвоения автору степени доктора наук. Позже Ковалевская стала членом-корреспондентом Петербургской академии наук, профессором Стокгольмского университета и многая, многая... А что семья? Фиктивный брак неторопливо перерос в действительный, и у знаменитых ученых родилась дочь. Софья, на удивление самой себе, преобразилась, став любящей, примерной матерью.

Но разразилась трагедия: Ковалевский, изо всех сил пытаясь поправить материальную сторону жизни, вступил в какую-то темную акционерную компанию, запутался в долгах и покончил с собой... Ему было сорок лет. Софья потрясена, врачи опасаются и за ее жизнь... Ей удалось выжить, и она нашла в себе силы вернуться к работе. Но не надолго. Она умерла почти в том же возрасте, что и муж...

ИСТОЧНИК KP.RU

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