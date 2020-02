Астрономы уловили повторяющиеся сигналы из дальнего космоса

Сразу несколько десятков астрономов коллаборации Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment (CHIME) Collaboration, занятых исследованием так называемых быстрых радиовсплесков (Fast radio bursts, FRB) — таинственных сигналов невероятной мощности, поступающих из других галактик, подписались под научной статьей, в которой объявили, что обнаружили повторяющиеся сигналы. На нее ссылается портал ScienceAlert.

Быстрыми вспышками усыпано небо.

Источник быстрых радиовсплесков, получивший обозначение FRB 180916.J0158+65, «включался» каждые 16,35 дней — работал 4 дня, посылая по одному-два импульса в час, затем прерывал «вещание» на 12 дней и начинал сигналить снова. С той же периодичностью. Подобная закономерность открылась ученым за 409 дней наблюдений в период с сентября 2018 года по октябрь 2019 года. Прежде и они и их многочисленные коллеги по всему миру, крайне озабоченные феноменом, ловили лишь одиночные FRB из разных источников. За редким исключением астрономы фиксировали повторные вспышки, но никогда еще сигналы не шли упорядоченными сериями.

Астрономы запеленговали источник сигналов.

Феномен и в самом деле загадочный. Астрономы и астрофизики уже более 10 лет ломают головы об эти самые FRB. Длительность каждого сигнала - ровно 5 миллисекунд. Диапазон - очень узкий. Мощность - колоссальная: эквивалентна энергии, которую наше Солнце излучает за десятки тысяч лет.

Впервые и чисто случайно на FRB в 2007 году наткнулся астроном Дункан Лоример (Duncan Lorimer) из Университета Западной Вирджинии (West Virginia University in Morgantown). Обнаружил среди архивных записей.

Пять лет ушло на то, чтобы понять, что FRB не глюк аппаратуры, не какая-либо помеха, а нечто реальное. В 2012 году астрономы обнаружил еще четыре таких сигнала, потом еще и еще. Ныне их ловят десятками. Что не приближает разгадку. Наука так и не выявила пока астрономические объекты, которые могли бы генерировать FRB. Среди известных — их нет.

Как ни удивительно, но единственное здравое предположение на сегодняшний день таково: FRB имеют искусственное происхождение. Представляют собой продукты технологической деятельности некой высоко развитой внеземной цивилизации. И термин «сигналы от инопланетян», придуманный когда-то в шутку, может, в итоге, оказаться правильным. Ведь даже серьезные астрофизики такого не исключают. Открытие повторяющихся сигналов от одного источника лишь подкрепляет, казалось бы, фантастическую версию.

Несут ли FRB какую-нибудь информацию? Шифр? Код? Неизвестно. Но сообщая об обнаружении упорядоченности в работе FRB 180916.J0158+65, исследователи намекнули на то, что излучение источника скорее всего модулировано. В чем особенность модуляции не растолковали.

Повод заподозрить инопланетян в рассылке FRB еще пять лет назад получили Майкл Хиппке (Michael Hippke) из Немецкого аналитического института (Institute for Data Analysis in Neukirchen-Vluyn, Germany) и Джон Лернед (John Learned) из Гавайского университета (University of Hawaii in Manoa). Они обнаружили, что быстрые вспышки включают в себя радиоволны высоких и низких частот. Все уловленные к тому времени сигналы были подчинены единой закономерности - время запаздывания низких частот относительно высоких кратно числу 187,5. Что это значит, тоже пока неясно — до сих пор. Но выглядит не менее интригующе, чем модуляция.

Частоты получаемых сигналов озадачили ученых.

НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ

Одно время на роль источников «быстрых радиоивсплесков» прочили черные дыры. Предполагали, что они могут «сигналить» и сами по себе и, взаимодействуя каким-то образом с нейтронными звездами. Но постепенно выяснилось, что FRB не соответствует тому, что известно об поведении подобных объектов. Пульсары или квазары— даже какие-нибудь аномальные - тоже не способны так сигналить. Поэтому и появилась версия о том, что к «быстрым радиоивсплескам» приложили руки или щупальца представители развитых внеземных цивилизаций. Ее вдвинули вполне серьезные ученые, не в силах найти другие - менее фантастические - объяснения наблюдаемым феноменам.

Астрофизики из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), ведомые Ави Лоебом (Avi Loeb) предположили на роль источников «быстрых радиоивспышек» искусственные передатчики размером с нашу Землю или даже больше. Передатчики, энергию которым поставляет местная звезда, приспособлены «прошивать» пространство на миллиарды световых лет. Зачем? Нам сигналить? Не исключено. Но астрофизики считают, что короткими и мощными импульсами представители высокоразвитых цивилизаций двигают свои звездолеты, которые оснащены соответствующими приемниками. Может быть, подталкивают их время от времени. Или просто снабжают энергией.

Оценив мощность FRB, Лоеб рассчитал: её должно хватать, чтобы перемещать космические корабли весом в миллион тонн — в 20 раз тяжелее самого крупного земного океанского лайнера.

Возможно, братья по разуму уже летят к нам.

Астрофизики полагают, что звездолеты на FRB-тяге пригодны и для межзвездных и для межгалактических перелетов.

Кто знает, вдруг они все летят к нам? Или в нашу сторону? Ведь если до нас доходят переданные им импульсы, то получается, что мы, они и источники FRB располагаемся на одной линии.

Кстати, тот источник, который посылает импульсы каждые 16 дней, находится ближе других - в 500 миллионах световых лет от Земли.