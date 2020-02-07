2020-02-07T14:06:20+03:00
Политика

Гордеев сменит Неверова на посту вице-спикера Госдумы

Он будет курировать сельское хозяйство, промышленность, инновации и евразийскую интеграцию
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Алексей Гордеев. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАССАлексей Гордеев. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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Бывшему вице-премьеру Алексею Гордееву, курировавшему в правительстве Дмитрия Медведева сельское хозяйство, предложена новая должность. Он станет депутатом Госдумы. Мандат ему передаст депутат Геннадий Кулик. Сам Кулик перейдет на работу советником председателя Госдумы. Об этом журналистам рассказал вице-спикер, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

- В понедельник, 10 февраля, вопрос о сложении Куликом полномочий депутата Госдумы будет рассмотрен на Совете Думы, а во вторник, 11 февраля, - на заседании палаты. Освободившийся мандат перейдет к Гордееву Алексею Васильевичу, который возглавлял ту же региональную группу на выборах в 2016 году, - рассказал Неверов.

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Интересно, что сам Неверов лишится в пользу Гордеева поста вице-спикера.

- Алексей Васильевич - политический тяжеловес, прошел большой путь, работая министром, главой региона, вице-премьером. Коллеги его уважают. В перспективе мы видим его заместителем председателя Государственной думы, - сказал Неверов.

Он сообщил, что решение согласовано со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Такую рокировку Неверов объяснил «увеличением нагрузки».

«Мы считаем, что целесообразно разделить должности вице- спикера и руководителя фракции «Единая Россия», - сказал Неверов.

На посту вице-спикера он курирует экономическую политику, промышленность, инновационное развитие, предпринимательство, агропромышленный комплекс, СНГ, евразийскую интеграцию, связи с соотечественниками, международные отношения (Ближний Восток, Турция, Иран).

- Я сосредоточусь на работе во фракции, на взаимодействии с партией «Единая Россия», региональными парламентами, - сообщил Неверов.

Ожидается, что Гордеев выйдет на работу в Госдуму до конца февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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