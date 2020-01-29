2020-01-29T01:58:07+03:00
Политика

Семь отличий команды Мишустина от правительства Медведева

«КП» вместе с экспертами посмотрела, как поменялся Кабмин
Роман ГОЛОВАНОВ
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев, который теперь занял пост заместителя председателя Совета безопасности. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERSПремьер-министр РФ Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев, который теперь занял пост заместителя председателя Совета безопасности. Фото: Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool via REUTERS
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1. Помолодели

«КП»: - Средний возраст членов правительства нового премьера Михаила Мишустина - 50 лет, а Кабинета министров Дмитрия Медведева - 53. Самые молодые в новом Кабмине: министр культуры Ольга Любимова, министр труда Антон Котяков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Им по 39 лет. На год старше них глава Минкомсвязи Максут Шадаев и министр экономики Максим Решетников (им по 40).

2. Сократили ряды

«КП»: - Новое правительство компактнее прежнего, его подсократили на одного вице-премьера (было 10, стало 9) и одно министерство.

Упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции отошли Министерству экономики. Почему? Управляемость Северным Кавказом в последние годы заметно увеличилась. И полпредом туда отправлен бывший генпрокурор Юрий Чайка - человек с большим опытом и аппаратным весом. Он умеет решать разного рода проблемы.

Новое правительство уже начало работать. Ему просто придется включать ускоренный режим. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Новое правительство уже начало работать. Ему просто придется включать ускоренный режим. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

3. Нет «либерально-экономического блока»

Владимир СОЛОВЬЕВ, журналист: - На место финансистов, которые вечно говорили, что деньги надо копить, а не тратить, пришел первый вице-премьер Андрей Белоусов. У него совсем другие взгляды на финансы и экономику. И его задача - обеспечить рост, хороший климат для инвестиций, эффективный расход госсредств. Теперь знаменитого «либерально-экономического блока» в правительстве, можно сказать, больше нет. Есть прагматичный блок.

Но Путин же сказал, что важно при этом сохранить стабильность. Поэтому остаются на своих постах министр финансов Силуанов и вице-премьер по социалке Голикова. Это очень уравновешенное правительство. И ясно, что в этом году ему надо показать рост выше, чем это было в 2019-м. А в 2021-м за 4% надо давать.

4. Деньги будут не только копить

Павел ДАНИЛИН, политолог: - Путин поломал всю старую систему. Меняется идеология правительства. При Медведеве был лозунг «Денег нет, но вы держитесь». Да, серьезные проекты воплощали в жизнь, но это делали при жесткой экономии на всем. Сейчас страна накопила резервы. И оставаться «злым бухгалтером» уже неправильно. Теперь часть накопленного важно правильно потратить на развитие. А часть оставить на всякий случай, для страховки.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов перед заседанием правительства РФ. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов перед заседанием правительства РФ. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

5. Министров премьер подбирал сам

Данилин: -Чувствуется, что у Мишустина был карт-бланш от президента. В правительство перешли его замы по налоговой службе, его единомышленники. Экономический блок он тоже, судя по всему, собирал сам. Потому что задачи нужно выполнять в очень сжатые сроки. Это не те истории, как с Черномырдиным, Степашиным или Касьяновым, когда премьерам буквально навязывали «не их» команду.

6. На раскачку времени нет

Леонид ДАВЫДОВ, политтехнолог: - Новое правительство уже начало работать. Ему просто придется включать ускоренный режим. До выборов в Госдуму остается всего 1,5 года (нельзя исключать вероятности и досрочных выборов). А новая Госдума, согласно поправкам в Конституцию, которые предложил президент, может утвердить новых министров. У нее появится такое право. Поэтому у сегодняшнего правительства очень мало времени, чтобы показать результат. Министры просто вынуждены проявить себя уже в этом году.

Ну и персональной ответственности за выполнение нацпроектов президент с них не снимал.

Все это будет правительство подстегивать.

Чувствуется, что у Мишустина был карт-бланш от президента. В правительство перешли его замы по налоговой службе, его единомышленники. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Чувствуется, что у Мишустина был карт-бланш от президента. В правительство перешли его замы по налоговой службе, его единомышленники. Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

7. Команда технократов

Давыдов: - Продолжается тренд на молодых технократов во власти. Среди новых членов Кабинета много выходцев из так называемых инкубаторов управленцев. Их уже начали называть технократами. Они не политики, а именно технологи. В прошлом составе таких было меньше. Теперь работают больше специалисты.

К тому же сам Мишустин и его замы из налоговой службы, которых он привел в правительство, это не теоретики, а знатоки цифровых, компьютерных методов управления. У них суперуспешно получалось собирать налоги. А теперь их задача - так же технологично, прозрачно деньги раздавать народу и вливать в экономику, чтобы она ускоренно росла, а инвестиции по пути не разворовали.

Если они и это отладят в России не хуже, чем сбор налогов, у нас будет совсем другая экономика и ее управление.

Новый министр культуры России Ольга Любимова ранее была главой департамента кинематографии Минкультуры. Фото: Соцсети

Новый министр культуры России Ольга Любимова ранее была главой департамента кинематографии Минкультуры. Фото: Соцсети

НУ И НУ!

Министр-хулиганка

С новым правительством скандал прогремел в первые же дни. И не поверите - скандал культурный. Журналисты кинулись читать соцсети новичков министров. И наткнулись на стародавние посты в Живом Журнале министра культуры Ольги Любимовой. Тут все разом обалдели! Она фотографировалась в майке со словом на букву «х». А еще… признавалась, что ненавидит театры и выставки. Вот цитата:

«Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком. Поняла, что просто не могу себя заставить. Стала серьезно думать на эту тему и выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Но вот если быть честной перед самой собой, я просто не переношу ходить на выставки, в музеи, в оперу, балет, классическую музыку. Для меня сущий ад вечера памяти распрекрасных и давно ушедших людей, меня тошнит от коллективных писем гнева...»

Мозги от таких откровений переклинило у многих. Хотя Ольга Любимова из знаменитой артистической семьи. Про собаку ее прадеда - великого актера Качалова - писал стихи сам Есенин («Дай, Джим, на счастье лапу мне»). А режиссер Никита Михалков, как говорят, приходится новому министру крестным...

Как же все это объединить?

А тут, если копнуть, проблема глубокая. Посты написаны 10 лет назад. Тогда Любимова и не думала, что станет чиновником. И уж тем более министром культуры. Давайте посмотрим, что вы сами писали в Фейсбуке или ЖЖ по молодости. Полюбуемся, какие фото выкладывали. Так многим министр-хулиганка фору еще даст. Компромат в сети есть почти на каждого из нас - глупые шутки, дурацкие видео. И выдали мы миру его сами.

Люди взрослеют, меняют взгляды. Посмотрим, как Любимова себя проявит на новой должности. И то, что министр культуры у нас живой человек, а не чиновник, застегнутый на все пуговицы, может, уже неплохо...

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Новому премьеру дали карт-бланш на проведение реформ. Об этом можно судить по тому, какие люди появились в составе правительства. Среди заместителей Мишустина сразу три человека из его команды: Алексей Оверчук, Дмитрий Григоренко и Виктория Абрамченко. Чего ждать от нового состава Кабмина под таким руководством? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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