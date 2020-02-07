2020-02-07T15:16:07+03:00
Общество

Самая востребованная работа в 2019 году — водитель

В топе также грузчики и няни. А куда еще податься, если резко нужны хоть какие-то деньги?
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
В 2019 году россияне активнее всего интересовались вакансией водителя.В 2019 году россияне активнее всего интересовались вакансией водителя.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В 2019 году россияне активнее всего интересовались вакансией водителя. Таковы данные аналитического центра «Авито Работа». Эксперты исследовали рынок массовых вакансий— на которые чаще всего ищут через интернет и бесплатные объявления. Причем запросы как тех, кто сам ищет работу, так и работодателей учитывались вместе. То есть специальности из списка «востребованных» предполагают интерес к ним обеих сторон.

Кроме водителей, в лидерах оказались электрики и грузчики. Причем к вакансиям грузчиков или людям, желающих ими поработать, за год интерес вырос наиболее значительно. Так же выросло, хотя и в меньшей степени число запросов на электриков, нянь, разнорабочих.

В принципе, ничего удивительного в этом нет. Ну какую работу или подработку будет искать взрослый мужчина с правами и своей машиной, если вдруг по каким-то причинам окажется без дохода? Конечно, водителя — все нужные навыки-то уже есть. Сейчас уже и авто-леди все чаще в эту сторону посматривают. Что касается грузчиков и разнорабочих... Один мой знакомый, уволившись из программистов, устроился работать разнорабочим в «Пятерочку». Привлекли возможность отдохнуть какое-то время от переработок за компом и удобный график — два через два дня. Есть и время на подбор новой работы, и хоть какие-то деньги на период «творческих поисков».

Самые востребованные массовые профессии-2019

Водитель

Электрик

Грузчик

Сварщик

Няня

Разнорабочий

Повар

Уборщица

Продавец

Администратор

(По данным Авито Работа)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ищите другого врача: в Киеве стоматолог отказалась лечить русскоязычных пациентов
"Казенные земли разбазариваешь?": Поклонская сравнила Зеленского с героем советской комедии
В посольстве назвали число умерших на отдыхе в Турции россиян
Дерипаска назвал решение ЦБ подножкой правительству Мишустина
В Минобороны создадут систему мониторинга эмоционального состояния солдат, студентов и пассажиров метро
Январь 2020 года в Москве стал самым темным за 20 лет
Минспорта: российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2020 под своим флагом и гимном
Япония не пустила круизный лайнер Westerdam в свои порты из-за коронавируса
Проект закона о развитии искусственного интеллекта в Москве внесен в Госдуму
Тело в ожогах, лицо в крови: в Милане нашли мертвой россиянку
СК просит арестовать замглавы Генштаба ВС России Арсланова
Белоруссия и Россия сформируют единый список невыездных
Замглавы Генштаба ВС России Арсланова доставили на допрос по новым эпизодам хищения
При крушении самолета на Аляске погибли пять человек