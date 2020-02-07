Самая востребованная работа в 2019 году — водитель

В 2019 году россияне активнее всего интересовались вакансией водителя. Таковы данные аналитического центра «Авито Работа». Эксперты исследовали рынок массовых вакансий— на которые чаще всего ищут через интернет и бесплатные объявления. Причем запросы как тех, кто сам ищет работу, так и работодателей учитывались вместе. То есть специальности из списка «востребованных» предполагают интерес к ним обеих сторон.

Кроме водителей, в лидерах оказались электрики и грузчики. Причем к вакансиям грузчиков или людям, желающих ими поработать, за год интерес вырос наиболее значительно. Так же выросло, хотя и в меньшей степени число запросов на электриков, нянь, разнорабочих.

В принципе, ничего удивительного в этом нет. Ну какую работу или подработку будет искать взрослый мужчина с правами и своей машиной, если вдруг по каким-то причинам окажется без дохода? Конечно, водителя — все нужные навыки-то уже есть. Сейчас уже и авто-леди все чаще в эту сторону посматривают. Что касается грузчиков и разнорабочих... Один мой знакомый, уволившись из программистов, устроился работать разнорабочим в «Пятерочку». Привлекли возможность отдохнуть какое-то время от переработок за компом и удобный график — два через два дня. Есть и время на подбор новой работы, и хоть какие-то деньги на период «творческих поисков».

Самые востребованные массовые профессии-2019

Водитель

Электрик

Грузчик

Сварщик

Няня

Разнорабочий

Повар

Уборщица

Продавец

Администратор

(По данным Авито Работа)