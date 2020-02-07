2020-02-07T16:44:14+03:00
Экономика

Западные аналитики советуют покупать «Роснефть»

Сразу несколько крупных инвестбанков делают ставку на российскую госкомпанию
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Банк J.P. Morgan повысил рекомендацию по акциям Роснефти с «Держать» до «Покупать». Аналитики считают, что компания недооценена минимум на 20% и в ближайшее время ее котировки вырастут. Целевую цену глобальных депозитарных расписок (GDR) российской нефтяной компании повысили до $9,4. Для сравнения, текущая котировка на Лондонской фондовой бирже - $7,5. Ценные бумаги Роснефти попали в список наиболее предпочтительных акций.

Причем J.P. Morgan не одинок. Рекомендацию «Покупать» держат и другие крупные западные инвестбанки. Швейцарский Credit Suisse и британский HSBC пересмотрели рекомендации в сторону повышения и назвали справедливой цену в $9, а американский Merrill Lynch - до $10 за одну GDR.

- Мы считаем, что прибыль Роснефти может вырасти примерно на 30% в 2019 и 2020 годах, увеличение доли новых месторождений, снижение списаний и других убытков, а также сокращение финансовых расходов должны стать основными факторами роста в 2020 году. По нашим оценкам, такая сильная динамика доходов должна привести к существенному росту дивидендов, - говорится в обзоре Merril Lynch.

В инвестбанке ожидают, что свободный денежный поток в 2020 году составит $16 млрд, а дивидендная доходность - 10% на акцию. Среди основных причин оптимизма аналитиков - новый проект «Восток Ойл», который Роснефть развивает на севере Красноярского края. Его общая стоимость оценивается в $40 млрд. Реализация проекта должна существенно повысить прибыль нефтяной госкомпании.

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