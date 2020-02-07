«Автобусы добра»: Волонтеры собирают подарки для одиноких бабушек и дедушек

Этот год был объявлен в России Годом памяти и славы. Мы вспоминаем и благодарим тех, кто сражался за нашу Родину, за Победу. Внимание, забота и теплые слова нужны им не только 9 мая - но и весь год. Поэтому волонтеры движения «ДаДобро» совместно с Центром Поддержки Гражданских Инициатив уже сейчас запускают акцию «Автобусы добра».

В 30 городах - от Калининграда до Владивостока - соберут подарки для одиноких стариков в домах престарелых. Свое участие в акции уже подтвердили сто офисов и компаний по всей стране. Их сотрудников приглашают собирать подарки у себя на работе, а затем по офисам проедут «Автобусы добра» и соберут презенты. К 23 февраля и 8 марта волонтеры движения «ДаДобро» развезут их по домам престарелых. Присоединиться к ним в поездках может каждый. В программе праздников настольные игры, лепка пельменей, песни, танцы - и, конечно же, общение, улыбки и объятия.

Февраль - Автобус добра.Доброта это стиль жизни. Доброта это повседневность. В привычной будничной суете всегда найдется место доброму поступку. И добро обязательно к вам вернется!

- Люди, которые застали военное и послевоенное время, очень трепетно относятся к юбилею победы. Сейчас это уже пожилые люди, многие из них живут в домах престарелых, которые мы курируем, - говорит президент Центр корпоративного волонтерства «ДаДобро» Оксана Богданова. - Мы помним и ценим их участие в победе и восстановлении страны. И один из способов показать им эту ценность – каждый день совершать свои маленькие подвиги - добрые дела. Например, как можно чаще навещать одиноких стариков в домах престарелых, дарить им небольшие подарки, разговаривать, слушать

Собранные подарки волонтеры передадут в дома престарелых, а также общественные и некоммерческие организации, которые системно помогают нуждающимся.

Так, например, в Москве презенты отправятся в пансионат для пожилых людей «Дом у парка», дом-интернат «Рождественский», «Дом друзей» для бездомных и нуждающихся пенсионеров, а также благотворительное движение «Близкие рядом», которое помогает малообеспеченным семьям и семьям с детьми-инвалидами, проект «Вместе против бедности», который поддерживает бездомных, многодетные и малообеспеченные семьи и матерей-одиночек. В Санкт-Петербурге подарки направят в Кикеринский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. В Воронеже вещи передадут в местное отделение фонда «Старость в радость». Во Владивостоке волонтеры навестят бабушек и дедушек, которые состоят на попечении у Центра социальной поддержки населения Приморского края.

ВАЖНО

Принять участие в акции может любая компания или организация. Для этого нужно отправить заявку в свободной форме на почту help@dadobro.com.

Также волонтерам всегда нужна помощь в разгрузке и сортировке собранного.

Все подробности - на dadobro.com

ЧТО НУЖНО?

Примерный перечень подарков одиноким пожилым людям:

мужские подарочные наборы

женские наборы косметики

чай, кофе

мягкие сладости

Приветствуется подарочная упаковка. Вы также можете положить что-то от себя, подписать открытку

Что вы можно передать помимо подарков в социальные и кризисные центры:

продукты питания: любые крупы, масло растительное, тушенка мясная, рыбные консервы, кондитерские изделия, молоко длительного хранения, супы и каши быстрого приготовления, чай, кофе, какао, сахар, макароны и прочее;

одежда для взрослых: теплые вещи, куртки, носки, шапки, перчатки, джинсы, спортивная одежда, обувь;

бытовая химия;

спортивные сумки, рюкзаки и тележки на колесах;

крем для рук и детский;

сотовые телефоны;

очки с плюсовыми диоптриями;

флеш карты;

бумага для принтера.

Пожалуйста, приносите вещи чистыми и целыми