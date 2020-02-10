Как выбрать губную помаду: жирные спирты могут вызвать раздражение, а «перечеркнутый кролик» не означает отсутствие опытов над животными

В Роскачестве призвали женщин читать состав не только на пачках творога, но и на этикетках с губной помадой. Исследование провели за месяц до главного женского праздника, 8 марта. Так что у дам будет время подсунуть мужчинам текст с советами экспертов, ведь ежегодно косметика и парфюмерия – главные подарки всем мамам, женам и тещам на Международный женский день.

Как читать состав

Считается, что ингредиенты перечисляются в порядке уменьшения их количества. Но производители косметики не так просты и могут сначала указать действующие, а потом вспомогательные вещества (их теоретически может быть больше по объему). Не запрещено, кстати, расставлять ингредиенты и вовсе в алфавитном порядке.

Нарушением считается, если на этикетке указаны только слова на русском языке – производитель обязан указывать латинские названия веществ.

Слово Parfum на этикетке тоже стоит не просто так. Под ним скрывается то, что в составе есть отдушки, которые могут стать аллергенами.

- Консерванты в косметике необходимы для ее безопасности, но все их названия должны быть обязательно перечислены в составе, - сообщили в Роскачестве.

Знаки и символы

Можно научиться читать цифровые коды на этикетке. Например, пищевой краситель кармин (натуральный), маркируется как Е120, диоксид титана (неорганический краситель) обозначается кодом Е171.

Сторонниц уважительного отношения к животным может ввести в замешательство рисунок с перечеркнутым кроликом или мышью. Принято считать, что так обозначают товары, которые не испытывали на животных. На самом деле нет.

- По законодательству РФ производитель имеет право помещать любые изображения на упаковках, ничем это не подкрепляя. Об отсутствии тестирования на животных могут свидетельствовать только конкретные маркировки: Cruelty Free американской организации PETA, Ecocert (Франция), BDIH (Германия), ICEA (Италия), Soil Association (Великобритания), или COSMOS Standard, на который в последнее время перешли все ведущие эко-организации Европы, - сообщили исследователи.

Но даже это, к сожалению, не гарантия. Поскольку, при завозе косметики в Россию, товар проходит еще ряд проверок для получения сертификата. Вся химия (все 100 % товаров) тестируют на животных –таково требование законодательства.

Нежелательные компоненты губной помады

• Полиэтиленгликоли и жирные спирты: особенно опасны они для чувствительной кожи, склонной к раздражению.

• Пропиленгликоль: этот дешевый аналог глицерина, который добавляют в состав в качестве увлажнителя, может привести к обратному эффект - интенсивному иссушению кожи.

• Этиловый спирт и алкоголь: враги чувствительной кожи, при регулярном применении вызывающие сильную сухость и покраснение.

Запрещенные компоненты

• антибиотики,

• бензол,

• бром,

• фурокумарины (кислородсодержащие соединения, например, триок-сисалан, 8-метоксипсорален, 5-мето-ксипсорален).