Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

В среду, 12 февраля, в итальянском Антхольце стартует чемпионат мира по биатлону. А в понедельник президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил имена тех, кто будет с винтовкой в руках сражаться за флаг России.

У мужчин это: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев. Также рассматриваются кандидатуры 23-летнего Кирилла Стрельцова и 21-летнего Саида Халили, которого уже называют восходящей звездой нашего биатлона.

У женщин в команду попали: Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Ирина Старых, Светлана Миронова, Лариса Куклина. С Кубка IBU в основную сборную вернется Екатерина Глазырина. Велика вероятность, что в команду вольется и Ульяна Кайшева, победившая в субботу в спринтерской гонке Кубка IBU.

Напомним, что старшие тренеры мужской и женской сборных Сергей Белозеров и Виталий Норицын недавно говорили, что в итальянском Антхольце выступят по семь спортсменов.

Кстати, Владимир Драчев сообщил, что к чемпионату мира до девяти человек усилена и сервис бригада сборной. Специально к ЧМ на тестирование отправлены еще 25 пар лыж, так что таких проколов со скольжением, как на последних этапах Кубка мира, быть не должно.

Чемпионат мира будет транслировать Первый канал, 6 гонок из 12 гонок можно посмотреть в прямом эфире. Полностью ЧМ будет транслироваться на сайте Первого канала.

Полное расписание гонок

13 февраля.16:45. MIX смешанная эстафета

14 февраля.16:45. Женщины, 7.5 км, спринт

15 февраля.16:45. Мужчины, 10 км, спринт

16 февраля. 15:00. Женщины, 10 км, гонка преследования.

,……………….17:15. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования

18 февраля.16:15. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

19 февраля. 16:15. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

20 февраля.17:15. MIX, смешанная эстафета (супермикст)

22 февраля. 13:45. Женщины, 4х6 км, эстафета

………………..16:45. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

23 февраля.14:30. Женщины, 12.5 км, масс-cтарт

………………..17:00. Мужчины, 15 км, масс-cтарт