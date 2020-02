Утверждено жюри «Самой красивой страны»

Русское географическое общество утвердило состав жюри VI фотоконкурса «Самая красивая страна». По традиции судьями будут не только известные российские фотографы, но и представители других сфер искусства и общественной жизни: музыканты Сергей Шнуров и Николай Расторгуев, директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак, актриса Елизавета Арзамасова, известные фотографы Сергей Горшков и Максим Мармур. Ну и конечно в состав жюри вошёл Президент РГО Сергей Шойгу, большой любитель природной фотографии.

Предварительно заседание жюри намечено на май 2020 года.

Напомним, что участником «Самой красивой страны» может стать любой человек без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России.

Работы принимаются в 10 номинациях: «Пейзаж», «Дикие животные», «Макромир», «Подводный мир», «Эти забавные животные», «Россия с высоты птичьего полёта», «Многоликая Россия», «Снято на смартфон», «Живой архив» и «Фотопроект».

Помимо этого есть еще специальная номинация «Энергия воды России», партнером которой является ПАО «РусГидро», и вернулся «Приз зрительских симпатий» – его обладателя выберут путём прямого голосования в интернете из числа финалистов конкурса.

Кроме этого проводится отдельное соревнование для фотографов до 16 лет «Самая красивая страна глазами детей». Здесь — четыре номинации: «Пейзаж», «Мир животных», «Мир людей» и «Макромир».

На конкурс уже поступило более 35 тысяч снимков.

Призы победителям – 250 тысяч рублей в каждой номинации и профессиональные фотокамеры для юных фотографов.

И у вас еще есть время принять участие - приём работ завершится 16 февраля 2020 года.

КОНКРЕТНО

Полный состав жюри VI фотоконкурса РГО «Самая красивая страна»:

- Константин Лейфер, председатель жюри;

- Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества;

- Елизавета Арзамасова, актриса театра и кино, телеведущая;

- Сергей Горшков, фотограф дикой природы, многократный победитель и финалист национальных и международных фотоконкурсов;

- Даниил Коржонов, пейзажный фотограф, победитель и финалист фотоконкурсов Best of Russia, «Золотая черепаха», «Дикая природа России»;

- Иван Куринной, фотограф-портретист;

- Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;

- Максим Мармур, фотограф, финалист Пулитцеровской премии 1996 и 2000 гг., лауреат конкурсов Pictures of the Year International, Best of Photojournalism;

- Елена Пахалюк, фотограф, победитель фотоконкурса «Самая красивая страна» 2019 года в номинации «Пейзаж»;

- Николай Расторгуев, российский музыкант, солист группы «Любэ», народный артист России;

- Сергей Шнуров, музыкант, продюсер, шоумен, создатель и солист группы «Ленинград»;

- Николай Шульгинов, председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро», член Попечительского совета РГО;