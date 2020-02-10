2020-02-10T15:32:29+03:00
Умные вещи

«Джокер» стал лучшим фильмом года по версии пользователей ВКонтакте

В голосовании приняли участие более 60 тысяч человек
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Поьзователи ВКонтакте выбрали фильм «Джокер»Поьзователи ВКонтакте выбрали фильм «Джокер»
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Пользователи ВКонтакте выбрали своих победителей премии «Оскар» в мини-приложении «Угадайка „Оскар-2020“» на платформе VK Mini Apps. В голосовании, которое длилось три дня, приняли участие более 60 тысяч человек. Предпочтения пользователей VK в основных категориях распределились так:

Лучший фильм — «Джокер».

Лучший режиссёр — Тодд Филлипс («Джокер»).

Лучшая мужская роль — Хоакин Феникс («Джокер»).

Лучшая женская роль — Скарлетт Йоханссон («Брачная история»).

Лучшая мужская роль второго плана — Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»).

Лучшая женская роль второго плана — Марго Робби («Скандал»).

Только 7% проголосовавших назвали лучшим фильм «Паразиты», который в итоге и взял статуэтку.

Пользователи могли составить свой прогноз до 3:00 по московскому времени 10 февраля. За каждую угаданную номинацию, в зависимости от её значимости, можно было получить от 1 до 20 баллов. После оглашения победителей пользователь мог узнать в приложении, какое место он занял в рейтинге всех участников игры, а также сравнить свой результат с друзьями.

Победителем конкурса прогнозистов стала Анастасия Баранова из Санкт-Петербурга, она угадала победителей в 23 номинациях из 24 возможных. Анастасия получит годовую подписку на Combo от Mail.ru Group и мягкие игрушки Сеню и Спаркса — это герои стикеров ВКонтакте.

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