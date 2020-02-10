Где самый доступный бензин в России

Сколько литров бензина АИ-92 могут купить себе жители разных регионов на одну среднемесячную зарплату, узнали аналитики «РИА Рейтинг». Оказалось, разброс - большой.

В лидерах рейтинга Ямал. Там получка позволит приобрести 2091 литров бензина. Этого хватит, чтобы залить 35 полных баков и проехать Россию с Запада на Восток и обратно.

Также самое доступное горючее в Москве, Ненецком автономном округу и Чукотке. И дело, конечно, не в цене за литр, а в высоких северных и столичных зарплатах. Кстати, в Анадыре (это столица Чукотки) самый дорогой в стране бензин — 56 рублей. Дешевле всего заправляться в Челябинской области — 39,97 руб, но здешней зарплаты хватит на 803 литров 92-го, что вдвое меньше Чукотских объемов.

Напряженка с горючим на Кавказе. В Карачаево-Черкессии на обычную зарплату можно разжиться только на 525 литров бензина. Примерно то же самое в Дагестане и Кабардино-Балкарии.

В среднем по стране на одну получку можно купить 963 литра самого популярного бензина за 42,35 руб.

За год бензин подешевел в 10 регионах: наиболее заметно снижение в Крыму и Севастополе - почти на 6%. Прежними цены остались на Чукотке, в Магаданской и Кемеровской областях, в Забайкальском крае. В остальных регионах цены выросли. А больше всего выросла стоимость заправки в Бурятия, где АИ-92 прибавил в цене на 4,8%,

Сколько бензина можно купить на среднюю зарплату (в литрах):

1. Ямало-Ненецкий АО - 2091

2. Москва — 1886

3. Ненецкий автономный округ — 1640.

4. Чукотский автономный округ - 1637.

5. Магаданская область — 1599.

...

81. Республика Калмыкия — 570.

82.Ивановская область — 562.

83. Кабардино-Балкария — 554

84. Дагестан — 531

85, Карачаево-Черкесия — 525.

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