2020-02-10T19:02:56+03:00
Происшествия

«Закрылся в машине, пришлось разбивать стекло»: На Рублевке задержали водителя, который 2100 раз нарушил правила дорожного движения

На 34-летнего лихача оформили больше 180 административных протоколов [видео]
Семен ЕЛЕНИН
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На 34-летнего лихача оформили больше 180 административных протоколов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по МосквеНа 34-летнего лихача оформили больше 180 административных протоколов. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве
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Это нужно еще, конечно, в Книге рекордов Гиннесса уточнить, но кажется в Москве нашли самого злостного нарушителя правил дорожного движения всех времен и народов.

Картина маслом. На 12 километре Рублево-Успенского шоссе патрульные остановили белоснежный «БМВ М6». Стандартная процедура проверки документов. Тут-то и выяснилось, что у сидевшего за рулем-34-летнего Владимира В. нет водительских прав. Точнее есть, но просрочены.

- Инспекторы попросили мужчину выйти из машины - естественно, без прав ездить нельзя, - говорит источник в правоохранительных органах. - Но водитель отказался и заблокировал двери автомобиля. Сотрудникам полиции пришлось разбить стекло и надеть на него наручники.

В дежурной части - это есть на оперативном видео - мужчина вел себя довольно развязано. Пробили по базам и выяснилось, что товарищ-то злостный нарушитель!

- Проверкой установлено, что 34-летним водителем ранее было совершено 2126 дорожно-транспортных нарушений, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Весенин.

Сотрудникам полиции пришлось разбить стекло. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Сотрудникам полиции пришлось разбить стекло. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Москве

Человек только за последние два месяца не оплатил почти две сотни штрафов! В отделении на мужчину оформили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и еще 184 протокола за уклонение от оплаты штрафов.

- Вы собираетесь как-то решать вопрос со штрафами? - спрашивает сотрудник.

- Собираюсь.

- Каким образом?

- Какая вам разница?

Пока нарушителя отправили под арест. На 7 суток.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Что грозит злостному неплательщику

- Статья 20.25, по которой на мужчину завели административные протоколы предполагает либо удвоение штрафа, либо административный арест до 15 суток, - объясняет адвокат Константин Мальков. - Когда мужчина выйдет из-под ареста за неповиновение полиции, все эти протоколы будут разбирать в мировом судебном участке. Протокол за протоколом. Подобная же процедура была при разборе прсроченных штрафов небезызвестной Мары Багдасарян (Правда, у девушки было «всего» 72 административных протокола, по ним ей назначили 595 часов обязательных работ и штрафы на 183 тысяч рублей, - Авт.).

На Рублевке задержали водителя, который 2100 раз нарушил правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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