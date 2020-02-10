МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

Справки, которые свидетельствуют о наличии (отсутствии) судимости или о факте уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, будут выдаваться на бланках нового образца. Без такой справки с января 2020 года больше нельзя будет устроиться в школу, да и в большинство государственных организаций. Даже в армию без такой бумажки не возьмут.

Только в прошлом году за такими справками в полицию обратились более 6 миллионов граждан. Закон современного рынка: спрос рождает предложение, даже если оно не всегда законное. Но в полиции все уже предусмотрели...

- Теперь справки будут изготовляться типографским способом и содержать элементы защиты от подделок (подложка - двухсторонняя фоновая защитная сетка, фоновое изображение герба МВД России, микротекст "МВД России", - сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).

Отметим, что эта государственная услуга предоставляется МВД России бесплатно.

- В перспективе МВД России планирует предоставить работодателю возможность проверки подлинности справки о наличии (отсутствии) посредством специального приложения для считывания QR-кода, установленного в мобильном телефоне. Данный механизм позволит за секунды в режиме реального времени получить из Специального реестра МВД России достоверную информацию по каждой выданной справке", - поделилась планами ведомства Ирина Волк.

Очевидно, что эта степень защиты появится в случае появления подделок.