В Бразилии обнаружен вирус, почти целиком состоящий из неизвестных науке генов

Человечество, и без того напуганное новым коронвирусом 2019-nCoV - инфекционным агентом неустановленного происхождения, вновь получило повод разволноваться. Портал ScienceAlert, ссылаясь на специализированную медицинскую публикацию, появившуюся на сайте препринтов bioRxiv, рассказал о таинственном обитателе искусственного озера Пампулха в бразильском в городе Белу-Оризонти (Lake Pampulha, an artificial lake in the Brazilian city of Belo Horizonte). Его, что называется, отцедили бразильские и французские ученые, ведомые Бернардом Ла Скола (Bernard La Scola) из университета Экс-Марсель (Aix-Marseille University in France) и Джонатасом Абрахао (Jоnatas S. Abrahаo) из Федерального Университеташтата Минас-Жерай ( Brazil's Federal University of Minas Gerais).

Ловцы причислили свою добычу к вирусам, назвали Яравирусом (Yaravirus brasiliensis) по имени Яры - владычицы вод из южноамериканских мифов. И к своему удивление обнаружили: более 90 процентов генов этого самого Яравируса неизвестны науке — нигде до сих пор не описаны. То есть, выражаясь научно, являются орфанными или сиротскими. Это подтвердил анализ более 8500 геномов известных инфекционных агентов.

Яравирус в амебе.

Свое удивление ученые отразили даже в заголовке научной статьи, назвав обнаруженный вирус загадочным (A mysterious 80 nm amoeba virus with a near-complete «ORFan genome»).

Yaravirus brasiliensis крупнее «обычных» вирусов» примерно в 8 раз — его диаметр 80 нанометров. И, если верить исследователям-первооткрывателям, то нападают он лишь на амеб — морских и пресноводных. Хотя по форме, что хорошо видно на снимке, который обнародовали ученые, Яравирус такой же мятый шарик, как и его собрат с короной — пресловутый коронавирус. Спрашивается, откуда такой взялся? Вразумительного ответа пока нет.

Коронавирус в человеке.

Самое странное: Яравирус удивительно похож на тот, который французские ученые обнаружили несколько лет назад у берегов Чили. И у чилийского вируса нашлись неизвестные науке гены — примерно в том же количестве, но он был гигантом — 1000 нанометров в диаметре. Яровирус, не мелкий сам по себе, по сравнению с ним — карлик. Уменьшенная копия. Возможно, появившаяся в процесс эволюции гиганта.

А не с Марса ли загадочные вирусы?

Пандора-вирус (Pandoravirus) - так назвали «животное», обнаруженное в 2011 году в морской воде у побережья Чили и в одном из пресноводных прудов в

Австралии. Обнаружили его микробиологи под руководством Жан-Мишель Клавери (Dr Jean-Michel Claverie ) все из того же Университета Экс-Марсель

Вирус небывалого размера — в 1000 нанометров (один микрометр) - был виден в обычный, а не в электронный микроскоп.

Как еще тогда выяснилось, геном Пандора-вируса не характерен для земных организмов. Лишь около 6 процентов составляющих его генов были известны науке. Почти как у Яравируса.

Ученые — до сих пор в недоумении. Некоторые даже шутят: а вдруг Пандора-вирус имеет внеземное происхождение? Каким-то образом попал на нашу планету с Марса. Например, с метеоритами. Что считается отнюдь не шуточным предположением. Естественно, попал в то время, когда на Марсе еще была жизнь.

Кстати, Пандора, как и его более мелкий собрат Яравирус, не самостоятельные существа. Размножается только в клетках хозяина, выедая их и копируя себя. Хозяевами обоих становятся амебы.

Гигант микромира: Пандора-вирус. Тоже не от мира сего - на 94 процента.

Пандора-вирус в амебе.

По одной из полуфантастических гипотез, столь странные для нашей планеты геномы и Пандора-вирус и Яравирус приобрели за счет ДНК своих жертв. А раз так, то те самые неизвестные науке гены вполне могут принадлежать неким инопланетным организмам. Например тем, которые когда-то населяли Марс.

Из обнадеживающего: за прошедшее время ученые не нашли доказательств того, что Пандора-вирус представляет угрозу человечеству. Скорее всего, и выявленный ныне Яравирус не опасен. И тем не менее, как-то не спокойно от таких находок.

