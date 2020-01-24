2020-01-24T18:52:45+03:00
Наука

В леднике на Тибете обнаружены 28 неизвестных науке вирусов

«Незнакомцы» мерзли высоко в горах последние 15 тысяч лет
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Спящие проснутся.Спящие проснутся.
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Вирусы стали добычей экспедиции китайских и американских ученых еще в 2015 году. Но лишь недавно стало ясно, что собственно было найдено. О чем сообщил портал LiveScience со ссылкой на библиотеку препринтов bioRxiv.

Ученые извлекли керны из скважин на леднике Гулия, расположенного высоко в горах Тибета — достали их с глубины порядка 50 метров. Лед там образовался примерно 15 тысяч лет назад.

Керны хранили в холодильнике, недавно наконец-то разморозили и, пользуясь особой методикой, извлекли вирусы, которые был там вморожены. Вирусы оказались 33 различных видов. Из них 28 невиданные ранее. Большинство - 18 видов - заражают бактерии. На что способны остальные, пока неизвестно.

Ученые успокаивают: их находки не опасны, посколько извлеченные из ледника вирусы представлены в основном ДНК. А ДНК якобы не может заразить.

Хотелось бы верить. И надеятся, что древний генетический материал по недосмотру не встроится куда-нибудь в более современный и не превратит какой-нибудь не самый опасный пока вирус в смертельный.

Ледники таят - вирусы разлетаются по миру.

Ледники таят - вирусы разлетаются по миру.

В ледниках могут скрываться и хорошо сохранившиеся вирусы — в вечной мерзлоте, к примеру, их уже находили. Пока безобидные для людей и животных. Но вдруг среди ныне замерзших и спящих находятся возбудители страшных болезней? Неизвестные губительные патогены - инфекционные агенты, выражаясь научным языком. Они вполне могут попасть в окружающую среду — ведь ледники и вечная мерзлота сейчас активно тают в результате изменения климата. Подобных неприятностей ученые отнюдь не исключают.

Примеров, когда эпидемии возникают словно бы неоткуда, в последнее время хватает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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