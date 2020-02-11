Появилось фото гигантского бинарного астероида, пролетевшего на днях рядом с Землей

Столкновение нам не грозило. Астероид 2020 BX12, поперечник которого эксперты NASA оценили в 450 метров, 3 февраля 2020 года пролетел от Земли на расстоянии 4,3 миллиона километров - это примерно в 11 раз дальше, чем до Луны. Летел, правда, очень быстро — со скоростью в 90 тысяч километров в час. Тем не менее глыбу удалось сфотографировать — 4 и 5 февраля. Изображения получили астрономы обсерватории Аресибо ( Arecibo Observatory's Planetary Radar Science Group in Puerto Rico). Они продемонстрировали: астероид сопровождал спутник — эдакая крошечная луна, которая находится в 360 метрах от «основного тела», делая один оборот вокруг него примерно за 49 часов. Поперечник луны около 70 метров.

нимки, сделанные с промежутком в один день, продемонстрировали: спутник вращается вокруг основного тела.

Астероиды с сопровождением отнюдь не редкость. Как минимум по одной луне имеют примерно 60 околоземных глыб из более, чем 16 тысяч выявленных на сегодня. Некоторые время от времени оказываются в непосредственной близости от нашей планеты.

К примеру, 25 мая 2019 года нас навестил астероид 1999 KW4 — он же 66391. Побывал вместе со своим спутником. Сам астероид имел в поперечнике от полутора до двух километров. Спутник был меньше - примерно в три раза. Каждого из них хватило бы на глобальную катастрофу. А двойного удара и подавно. Но пронесло. Несладкая парочка — бинарный астероид, выражаясь более научно - пролетела на расстоянии, которое в 13,5 раз превышало расстояние от нас до Луны. Это более 5 миллионов километров — близко лишь по космическим меркам.

Астероид 1999 KW4 тоже со спутником.

Двумя годами раньше команды трех крупнейших в мире радиотелескопов наблюдали за астероидом 2017 YE5, который 21 июня 2017 года пролетел в 6 миллионах километрах от Земли — это 16 расстояний до Луны. Астрономы радара НАСА в Калифорнии (NASA's Goldstone Solar System Radar — GSSR), обсерватории в Пуэрто Рико (Arecibo Observatory in Puerto Rico) и обсерватории в Западной Вирджинии (Green Bank Observatory - GBO) получили изображения небесного гостя, из которых стало ясно: астероид — двойной. Но даже не бинарный, для которых характерно, что одно тело в паре гораздо больше другого.

Тел оказалось два — две примерно одинаковые глыбы почти по километру каждая. Точнее, по 900 метров в поперечниках. Как сообщало НАСА, глыбы вращались друг относительно друга, делая один оборот примерно за 24 часа.

Астероид 2017 YE5 казался одной глыбой с поперечником в 2 километра.

Снимок с другого ракурса продемонстрировал: глыб две, летят парой.

Двойной астероид 2017 YE5 вряд ли окажется в окрестностях нашей планеты в ближайшие 170 лет. Тем не менее он считается околоземным, а стало быть, представляющим опасность. Не только теоретическую. Как и другие его околоземные собратья — особенно те, что со спутниками. Защититься от двойного удара, если возникнет такая угроза, будет куда сложнее. Если вообще возможно.