2020-02-11T18:56:12+03:00
Здоровье

Заболевших коронавирусом может быть в два раза больше

Каждый второй тест может показывать ошибочный результат
Мария БЕРК
Поделиться:
Каждый второй тест может показывать ошибочный результатКаждый второй тест может показывать ошибочный результатФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число заболевших новым коронавирусом превысило отметку в 43 тысячи человек и продолжает расти. Под подозрением остаются еще 22 тысячи граждан со всего мира. Но, как полагают китайские медики, количество инфицированных на самом деле может быть значительно выше.

Каждый второй тест, выявляющий в организме штамм вируса 2019-nCoV, мог показать неправильный результат. То есть тест-система говорит, что у человека нет нового коронавируса, а в действительности он есть. С этим утверждением соглашается и Роспотребнадзор, отмечая, что положительный результат регистрируется только у 30-50% от реального числа заболевших.

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Пример такой роковой ошибки произошел в Японии. Результаты анализов, взятых у всех японцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, где вспыхнула эпидемия нового коронавируса, были отрицательными. И всех эвакуированных отправили по домам. Но спустя несколько дней у двух мужчин подскочила температура. Повторный тест показал наличие опасной инфекции у них в организме.

Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Проблема диагностики связана в первую очередь с тем, что китайский коронавирус хуже всего выявляется в образцах мокроты или мазках с глотки. Для этого лучшим образом подходят образцы, взятые из нижних дыхательных путей (гортани, трахеи или бронхов).

В мире уже разработано несколько тест-систем для определения нового штамма коронавируса. Российские специалисты предоставили китайским медикам свой вариант. Он признан эффективным. Российская тест-система хороша тем, что ее можно хранить при температуре +4 градуса, а другие — при -20.

- Возможность более спокойного и легкого использования нашей тестовой системы дает ей безусловные преимущества, - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы коронавирус не убежал: как пробирки с анализами предполагаемых больных везут в секретную лабораторию

Колбочки упаковывают, как матрешки, одна в другую, сверху - несколько пакетов. А несут анализы люди в защитных костюмах (подробности)

Китайский коронавирус, последние новости на 11 февраля 2020 года: вакцина есть, ее уже тестируют на животных

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на 11 февраля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Стамбуле приземлился самолет, пилот которого потерял сознание
Помпео: США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана
COVID 19: Новому коронавирусу дали официальное название
ВОЗ: Первая вакцина против коронавируса может быть готова через 18 месяцев
В Госдуме заявили о том, что распад Договора РСМД показал слабость НАТО
Жителя Луганской области задержали при попытке вывезти часть вертолёта в Россию
"Продолжение последует": Эрдоган пообещал отомстить Сирии за нападение на турецких военных
Эксперт рассказал, какие выгоды получила Россия от санкций США
"Польша для поляков!": пятерых парней избили за русскую речь
В Беларуси планируют создать аналог Euronews
"Вопрос безопасности и демократии": Президент Латвии предложил ограничить телевещание на русском языке
Лукашенко обсудил с Путиным публикации о Беларуси в российских СМИ
Госдума установит для солдат-срочников оклад в размере 2 тысяч рублей
Бывший вице-премьер Ольга Голодец назначена на пост зампреда Сбербанка
В Турции анонсировали телефонный разговор Эрдогана и Путина
Боевики сбили вертолет сирийской армии в Идлибе
В России предложили рассматривать все особо тяжкие и "экономические" дела с участием присяжных
В Госдуме назвали блефом заявление Трампа о создании «самых мощных» ядерных сил
Мишустин лично возглавит правкомиссию по развитию малого и среднего бизнеса
В МВД предложили фиксировать прохождение техосмотра на видео
Лукашенко призвал белорусскую прессу не "перебирать" в похвалах президента
В Госдуме предложили взять под контроль цены на жилье в новостройках
Россия планирует разместить средства ПВО на своей военной базе в Киргизии
В Госдуме прокомментировали список угроз, составленный США