Заболевших коронавирусом может быть в два раза больше

Число заболевших новым коронавирусом превысило отметку в 43 тысячи человек и продолжает расти. Под подозрением остаются еще 22 тысячи граждан со всего мира. Но, как полагают китайские медики, количество инфицированных на самом деле может быть значительно выше.

Каждый второй тест, выявляющий в организме штамм вируса 2019-nCoV, мог показать неправильный результат. То есть тест-система говорит, что у человека нет нового коронавируса, а в действительности он есть. С этим утверждением соглашается и Роспотребнадзор, отмечая, что положительный результат регистрируется только у 30-50% от реального числа заболевших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

Пример такой роковой ошибки произошел в Японии. Результаты анализов, взятых у всех японцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, где вспыхнула эпидемия нового коронавируса, были отрицательными. И всех эвакуированных отправили по домам. Но спустя несколько дней у двух мужчин подскочила температура. Повторный тест показал наличие опасной инфекции у них в организме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757572" frameborder="0"></iframe> Ухань опустел после введения карантина из-за распространения коронавируса.Власти Китая закрыли город Ухань с населением 11 миллионов человек на карантин 23 января, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса

Проблема диагностики связана в первую очередь с тем, что китайский коронавирус хуже всего выявляется в образцах мокроты или мазках с глотки. Для этого лучшим образом подходят образцы, взятые из нижних дыхательных путей (гортани, трахеи или бронхов).

В мире уже разработано несколько тест-систем для определения нового штамма коронавируса. Российские специалисты предоставили китайским медикам свой вариант. Он признан эффективным. Российская тест-система хороша тем, что ее можно хранить при температуре +4 градуса, а другие — при -20.

- Возможность более спокойного и легкого использования нашей тестовой системы дает ей безусловные преимущества, - отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чтобы коронавирус не убежал: как пробирки с анализами предполагаемых больных везут в секретную лабораторию

Колбочки упаковывают, как матрешки, одна в другую, сверху - несколько пакетов. А несут анализы люди в защитных костюмах (подробности)

Китайский коронавирус, последние новости на 11 февраля 2020 года: вакцина есть, ее уже тестируют на животных

Мы собрали последние новости о китайском коронавирусе на 11 февраля 2020 года (подробности)