2020-02-11T19:04:05+03:00
Наука

Вместо протезов дантисты будут выращивать у пациентов новые зубы

Процесс реабилитации может стать быстрее, а имплантация – безопаснее
Андрей БАРАНОВ
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Процесс реабилитации может стать быстрее, а имплантация – безопаснееПроцесс реабилитации может стать быстрее, а имплантация – безопаснееФото: Shutterstock
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В Московском институте электронной техники (МИЭТ) разрабатывают технологию, которая позволит улучшить рост клеток на поверхности имплантов: при протезировании зубов, заживлении костной ткани, переломах.

Как отметил в интервью «КП» сотрудник Научно-образовательного центра «Зондовая микроскопия и нанотехнология» МИЭТ Алексей Ромашкин, процесс реабилитации может стать быстрее, а имплантация – безопаснее.

В институте нашли такой вариант обработки поверхности импланта, при котором клетки на нем будут хорошо расти, а инородный материал организм воспримет как свой. Например, при имплантации зуба, вокруг искусственного штифта рост клеток ускорится, а полимерный материал покрытия будет замещен новой костной тканью, таким образом новый зуб легко приживется.

Технология уже успешно протестирована на клетках в лабораториях. Идет подготовка к экспериментам на животных.

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