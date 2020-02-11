Вместо протезов дантисты будут выращивать у пациентов новые зубы

В Московском институте электронной техники (МИЭТ) разрабатывают технологию, которая позволит улучшить рост клеток на поверхности имплантов: при протезировании зубов, заживлении костной ткани, переломах.

Как отметил в интервью «КП» сотрудник Научно-образовательного центра «Зондовая микроскопия и нанотехнология» МИЭТ Алексей Ромашкин, процесс реабилитации может стать быстрее, а имплантация – безопаснее.

В институте нашли такой вариант обработки поверхности импланта, при котором клетки на нем будут хорошо расти, а инородный материал организм воспримет как свой. Например, при имплантации зуба, вокруг искусственного штифта рост клеток ускорится, а полимерный материал покрытия будет замещен новой костной тканью, таким образом новый зуб легко приживется.

Технология уже успешно протестирована на клетках в лабораториях. Идет подготовка к экспериментам на животных.