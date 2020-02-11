Танцы со звездами: Нюша удивила новым лицом и грудью, а Барановская упала лицом в торт

В столичном ресторане прошло pre-party фестиваля «Жара» - в этом году музыкальный праздник будет проходить в разных городах и даже странах. На вечеринке звезды отдыхали и танцевали под музыку коллег. Ну а мы по традиции присмотрелись к их нарядам.

Юлия Барановская. Фото: Анна Темерина

Ведущая праздника Юлия Барановская была элегантна - в ее черном платье бренда «MiloMilo» не стыдно было бы выйти даже на красную дорожку «Оскара». Во-первых, здесь мы видим четыре модных тренда - асимметрия, рукав-сетка, а на нем стразы, креативный рукав-волан. - это модно. Во-вторых, укладка Юлии - голливудские локоны гармонично сочетается с открытым верхом платья.

На телеэфиры и светские мероприятия Барановскую наряжают стилисты, а иногда (как в этот раз) она примеряет платья бренда своей подружки Инны Жирковой. Веселиться Юлия умеет, кроме того, Барановская не стесняется стереть макияж и импровизировать, поэтому легко вместе с соведущим упала лицом в праздничный торт. А потом лихо отплясывала под композиции Брендона Стоуна. «И как она все успевает?» - задавались вопросом гости вечеринки. Барановская - отличная мама, ведущая ежедневной программы «Мужское/Женское» и «Модный приговор» на Первом канале, лицо многих рекламных компаний, радиоведущая... А еще она много путешествует - и всегда с детьми. Виной всему характер, ну и способность веселиться и отдыхать без «допинга» в виде алкоголя.

Нюша. Фото: Алексей Сизганов

Певица Нюша тоже не пила алкоголь. Но ее не сразу узнали. «Неужели организаторы раскошелились на Ким Кардашьян?» - шутили гости вечеринки. Но оказалось - это Нюша, которая кардинально изменила стиль. Раньше певица стремилась выглядеть как «студентка из соседней двора», а теперь стала роковой красоткой. Недавно певица сообщила, что удалила родинку (а это влияет на пропорции лица). Но главное потрясение вечера - это аппетитные формы звезды. Большинство наших артисток решаются на подобные декольте, установив грудные импланты. А Нюша продемонстрировала собственные пышные формы, которыми может гордиться после рождения дочки. Имиджмейкеры артистки потрудились на славу: новая Нюша - соблазнительная красотка. Осталось дождаться новых хитов.

Эмин с женой Аленой. Фото: Анна Темерина

Самой стильной парой вечера назвали Эмина Агаларова с супругой Аленой. Ее наряд тоже в тренде: белый и синий - главные цвета сезона.

Группа «Фабрика». Фото: Анна Темерина

Группу «Фабрика» традиционно сравнивали с «золотым составом» коллектива: сошлись во мнении, что их самая новенькая «беленькая» Мария Гончарук (кстати, супруга соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева) похожа на Веру Брежневу - такая же яркая и сексапильная.

Ева Лепс и группа «Cosmos Girls». Фото: Алексей Сизганов

За молодежную моду и танцы на вечернике отвечала дочка Григория Лепса Ева и группа, в которой она поет «Cosmos Girls». Их форма одежды - самая актуальная на дискотеках этой зимой и весной: топ с объемным пиджаком с «мужского плеча», брюки с защипами, веревки или украшения вместо пояса, комбинезоны, не хватает только мужской жилетки на голое тело.

Первая жаркая вечеринка завершилась танцами - после зимнего отпуска, который у многих растянулся на весь январь, звезды зажигали с новыми силами. Первый концерт года в графике «Жары» - в Сочи.