Ярмарки вакансий, стажировки и личный пример: новый министр просвещения рассказал, как школьники будут проходить профориентацию

Современные школьники имеют очень смутное представление о том, какие есть профессии и что делают взрослые на своих рабочих местах.

Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в рамках IV Международной конференции по управлению качеством образования, которая проходит сегодня в столице:

- Помощь учащимся в выборе дальнейшей профессии это одна из важнейших задач системы образования, - сообщил Сергей Кравцов. – К сожалению, исследования, которые проводил в прошлом году Рособрнадзор, показали, что у нынешних школьников достаточно низкий уровень осведомленности о профессиях. Детям предлагали назвать по две профессии для каждой отрасли и по два школьных предмета, которые нужно изучать для работы в них. Для сферы финансов это смогли сделать лишь 5 процентов учеников. Назвать профессии и школьные предметы в сфере культуры смогли лишь 10 процентов школьников, а в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых – 11 процентов.

При этом, самыми престижными дети и взрослые считают одни и те же профессии – врача, военнослужащего, учителя и IT-шника. К счастью, времена, когда дети мечтали быть рэкетирами и проститутками, окончательно ушли в прошлое. Правда, и современным тот выбор профессии, который делают наши школьники, не назвать:

- В основном, российские учащиеся выбирают профессии 19-20 века,- поделился результатами исследований Андреас Шляйхер, директор департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития. - Очень мало детей делают ставку на действительно актуальные в будущем специальности, связанные с IT, наукой и медициной. Отчасти, это связано с тем, что детям нужен живой пример – если у ребёнка нет в окружении инженера, он вряд ли выберет эту профессию, даже если у него высокие способности в ней.

Для того, чтобы выбор будущей работы был более эффективным, исследователи порекомендовали почаще проводить ярмарки профессий и стажировки для школьников. Подобный опыт уже есть у столичных школ:

- В последние годы мы провели реорганизацию школ и сделали прозрачной систему финансирования, что позволило сделать качественное образование массовым, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. – Так, профориентационная работа начинается с детьми с 6-9 лет через кружки, дополнительные занятия и соревнования профессионального мастерства Kidskills, где дети могут показать свои навыки, например, в кулинарии или фермерском деле. В средней школе работают предпрофильные классы по медицине, инженерии и другим направлениям. Раньше в школах с небольшим число учеников набиралось, максимум, два специализированных класса. Сейчас, когда в образовательных центрах по 3 – 3,5 тысячи учеников, доступны самые разные профили. А в старших классах мы стремимся создать новую среду, максимально приближенную к университетской.

В результате, достижения Москвы впечатляют – среди столичных школьников в три раза выросло число высокобалльников на ЕГЭ и число победителей олимпиад. Зато и разница со всеми остальными регионами стала заметнее. Если в 2010 году среди зачисленных на бюджет в ведущие российские вузы было всего 13-17 процентов москвичей, то в 2018 году их стало в два, а то и в три раза больше! А ведь ЕГЭ для того и затевался, чтобы дать доступ к лучшим вузам школьникам из глубинки. Эксперты приводили цифры: мол, раньше в лучших вузах было две трети москвичей, и треть приезжих, а с введением единого экзамена всё стало наоборот. И вот сейчас, похоже, чаши весов возвращаются в прежнее состояние.

- Для того, чтобы сократить образовательное неравенство во всех его проявлениях, необходимо проанализировать методики преподавания по всем предметам, а также усилить профилизацию в школах сельской местности и в малых городах, - подытожил Сергей Кравцов. – Важно, чтобы помощь системы образования ученикам была эффективной.

ЦИФРЫ

Топ самых престижных профессий для подростков:

В 5 классе (по данным Национальных исследований качества образования)

1. Военнослужащий / служащий МЧС

2. Полицейский / прокурор / судья

3. Программист, IT-шник

4. Дизайнер, специалист по народным промыслам

5. Чиновник, специалист в государственном управлении

6. Журналист

7. Учитель, преподаватель в вузе

8. Работник сферы транспорта

В 9 классе (по данным международного исследования PISA)

1. Врач

2. Военнослужащий / полицейский / служащий МЧС

3-5. Программист, IT-шник

3-5. Менеджер

3-5. Рабочие профессии

6-8. Инженер

6-8. Юрист, адвокат, прокурор

6-8. Работники сферы услуг

9. Учитель

Взрослые (по данным опроса ВЦИОМ)

1. Врач

2. Учитель

3. Юрист, адвокат, прокурор

4. Программист, IT-шник

5. Рабочие профессии

6. Военнослужащий / полицейский / служащий МЧС

7. Экономист, финансист

8. Инженер

9. Политик