Ярмарки вакансий, стажировки и личный пример: новый министр просвещения рассказал, как школьники будут проходить профориентацию
Современные школьники имеют очень смутное представление о том, какие есть профессии и что делают взрослые на своих рабочих местах.
Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в рамках IV Международной конференции по управлению качеством образования, которая проходит сегодня в столице:
- Помощь учащимся в выборе дальнейшей профессии это одна из важнейших задач системы образования, - сообщил Сергей Кравцов. – К сожалению, исследования, которые проводил в прошлом году Рособрнадзор, показали, что у нынешних школьников достаточно низкий уровень осведомленности о профессиях. Детям предлагали назвать по две профессии для каждой отрасли и по два школьных предмета, которые нужно изучать для работы в них. Для сферы финансов это смогли сделать лишь 5 процентов учеников. Назвать профессии и школьные предметы в сфере культуры смогли лишь 10 процентов школьников, а в сферах сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых – 11 процентов.
При этом, самыми престижными дети и взрослые считают одни и те же профессии – врача, военнослужащего, учителя и IT-шника. К счастью, времена, когда дети мечтали быть рэкетирами и проститутками, окончательно ушли в прошлое. Правда, и современным тот выбор профессии, который делают наши школьники, не назвать:
- В основном, российские учащиеся выбирают профессии 19-20 века,- поделился результатами исследований Андреас Шляйхер, директор департамента образования и навыков Организации экономического сотрудничества и развития. - Очень мало детей делают ставку на действительно актуальные в будущем специальности, связанные с IT, наукой и медициной. Отчасти, это связано с тем, что детям нужен живой пример – если у ребёнка нет в окружении инженера, он вряд ли выберет эту профессию, даже если у него высокие способности в ней.
Для того, чтобы выбор будущей работы был более эффективным, исследователи порекомендовали почаще проводить ярмарки профессий и стажировки для школьников. Подобный опыт уже есть у столичных школ:
- В последние годы мы провели реорганизацию школ и сделали прозрачной систему финансирования, что позволило сделать качественное образование массовым, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. – Так, профориентационная работа начинается с детьми с 6-9 лет через кружки, дополнительные занятия и соревнования профессионального мастерства Kidskills, где дети могут показать свои навыки, например, в кулинарии или фермерском деле. В средней школе работают предпрофильные классы по медицине, инженерии и другим направлениям. Раньше в школах с небольшим число учеников набиралось, максимум, два специализированных класса. Сейчас, когда в образовательных центрах по 3 – 3,5 тысячи учеников, доступны самые разные профили. А в старших классах мы стремимся создать новую среду, максимально приближенную к университетской.
В результате, достижения Москвы впечатляют – среди столичных школьников в три раза выросло число высокобалльников на ЕГЭ и число победителей олимпиад. Зато и разница со всеми остальными регионами стала заметнее. Если в 2010 году среди зачисленных на бюджет в ведущие российские вузы было всего 13-17 процентов москвичей, то в 2018 году их стало в два, а то и в три раза больше! А ведь ЕГЭ для того и затевался, чтобы дать доступ к лучшим вузам школьникам из глубинки. Эксперты приводили цифры: мол, раньше в лучших вузах было две трети москвичей, и треть приезжих, а с введением единого экзамена всё стало наоборот. И вот сейчас, похоже, чаши весов возвращаются в прежнее состояние.
- Для того, чтобы сократить образовательное неравенство во всех его проявлениях, необходимо проанализировать методики преподавания по всем предметам, а также усилить профилизацию в школах сельской местности и в малых городах, - подытожил Сергей Кравцов. – Важно, чтобы помощь системы образования ученикам была эффективной.
ЦИФРЫ
Топ самых престижных профессий для подростков:
В 5 классе (по данным Национальных исследований качества образования)
1. Военнослужащий / служащий МЧС
2. Полицейский / прокурор / судья
3. Программист, IT-шник
4. Дизайнер, специалист по народным промыслам
5. Чиновник, специалист в государственном управлении
6. Журналист
7. Учитель, преподаватель в вузе
8. Работник сферы транспорта
В 9 классе (по данным международного исследования PISA)
1. Врач
2. Военнослужащий / полицейский / служащий МЧС
3-5. Программист, IT-шник
3-5. Менеджер
3-5. Рабочие профессии
6-8. Инженер
6-8. Юрист, адвокат, прокурор
6-8. Работники сферы услуг
9. Учитель
Взрослые (по данным опроса ВЦИОМ)
1. Врач
2. Учитель
3. Юрист, адвокат, прокурор
4. Программист, IT-шник
5. Рабочие профессии
6. Военнослужащий / полицейский / служащий МЧС
7. Экономист, финансист
8. Инженер
9. Политик
ИСТОЧНИК KP.RU