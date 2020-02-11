2020-02-11T17:44:36+03:00
Общество

Повышенный спрос на Huawei MateBook D 14 и D 15 возник еще на стадии предзаказа

Среди фишек новых ноутбуков – супербыстрая зарядка и функция «Мультискрин», превращающая лэптоп и смартфон в единое целое
Владимир БОРИСОВ
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Huawei MateBook D 14 и D 15 с диагональю экрана 14 и 15,6 дюйма, соответственно, выходят в лидеры продаж в России. Только за первые два дня онлайн-предзаказа Huawei получил более 1000 заявок на эти устройства. Спрос уже в три раза превысил результаты недельного предзаказа предыдущей модели Huawei MateBook 13.

Напомним онлайн-предзаказ стартовал 7 февраля, оформить заявку на Huawei MateBook D 14/15 можно как в официальном интернет-магазине, так и на сайтах некоторых ретейлеров. Несмотря на повышенный спрос, компания заверила, что ноутбуки достанутся всем желающим, поскольку на складах в России есть необходимый запас устройств. Предзаказ продлится до 14 февраля. Затем Huawei MateBook D 14/15 можно будет приобрести уже в открытой продаже.

Вероятно создателям новых Huawei MateBook D 14/15 удалось точно попасть в запросы пользователей. Они позиционируются в качестве тонких, легких и стильных устройств для работы и развлечений, которые удобно носить с собой повсюду. Безрамочная технология позволяет экрану FullView занимать максимальную площадь поверхности. Среди других фишек – супербыстрая зарядка USB-C (до 50% всего за полчаса), которая также совместима со смартфоном, включение и разблокировка ноутбука одним касанием (в кнопку старта встроен сканер отпечатков пальцев).

Но, похоже, главный козырь Huawei MateBook D 14/15 – это технология Huawei Share (функция «Мультискрин»), которая позволяет проецировать экран смартфона на рабочий стол ноутбука. Таким образом, два устройства могут работать как единое целое. Это удобно, если нужно мгновенно, одним касанием перетащить файлы с телефона на ноутбук и обратно. Когда устройства находятся в режиме коллаборации, вы пользуетесь мобильными приложениями, пишете сообщения в мессенджерах или отвечаете на звонки, не беря в руки телефон. Это новый уровень свободы и удобства, который, видимо, пришелся по душе пользователям.

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