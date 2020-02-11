Вырастут ли у нас зарплаты, если снизить страховые взносы для работодателей

БИЗНЕС ПРИБИЛО К ЗЕМЛЕ

О том, что сотрудники обходятся слишком дорого, бизнес говорит уже не первый год. Кроме непосредственно зарплаты, которую человек получает на руки, нужно заплатить за него подоходный налог, сделать отчисления в Пенсионный и медицинский фонды (см. Конкретно) — закладывать надо в полтора раза больше того, что платишь работнику. В итоге денег у большинства фирм остается в обрез — ни зарплаты не повысишь, ни оборудование новое не купишь.

Это не первый подход властей к снаряду. 2-3 года назад вопрос уже обсуждали — был вариант снизить взносы параллельно с повышением НДС. В итоге налог подняли, а опускать ничего не стали. Сейчас, говорят, к обсуждению идеи вернулся уже новый кабинет министров.

- Такие изменения не могут происходить просто так, сами по себе. Они неизбежно повлекут другие, - уверен главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. - Деньги, которые отчисляют работодатели не просто идут в некий общий котел бюджета, они адресные. Если снижать взносы, недополучит денег Пенсионный фонд и, например, Фонд обязательного медицинского страхования, из которого платят больницам и поликлиникам.

К слову, Пенсионный фонд забирает большую часть взносов — 22% от получки человека. И все равно оказывается в минусе, каждый год ему добавляют из бюджета пару триллионов рублей. Возможно, эти вливания станут еще больше.

Насколько серьезным будет снижение взносов — если вообще будет — пока не известно. Источники называют цифры 23-25% вместо нынешних совокупных 30%.

- Любое снижение отчислений для бизнеса будет благом, - уверен член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Юрий Савелов. - Потому что сейчас нагрузка очень серьезная. Если хотя бы на 5-10% меньше надо будет платить в разные фонды, конечно, работать станет легче. Наверно, где-то появиться возможность и зарплаты поднять.

«НАЛИЧНЫХ В СТРАНЕ НЕТ!»

Традиционно считается, что снижение нагрузки приведет к тому, что больше предпринимателей начнут работать в белую. Но опрошенные «КП» эксперты говорят, что «в тени» и так почти никого не осталось.

- Да нет в стране столько наличных, чтобы платить в конвертах, - заявил Юрий Савелов. - Еще несколько лет назад это было возможно. Сейчас же любая попытка обналичить крупную сумму вызывает пристальное внимание со стороны контролирующих органов. Наверно, если речь идет о небольшой компании, еще можно уходить таким образом от налогов. Но все хоть сколько-нибудь крупное, хотя бы с несколькими десятками сотрудников, уже и так работают в белую.

Пока не ясно, за счет чего будут компенсировать доходы, которых лишится бюджет в случае снижения взносов. Есть вариант отменить поблажки тем, кто много получает. Сейчас за сотрудников с зарплатой больше 1,29 млн рублей в год (107 500 в месяц) с суммы сверх этого порога в Пенсионный фонд отчисляют не 22%, а 10%.

- Но у таких высокооплачиваемых сотрудников как раз есть возможности перейти на льготный налоговый режим, например, оформить ИП или статус самозанятого. Да не так их и много, - считает Антон Табах. - В любом случае, когда мы говорим о таких вещах, очень важны расчеты. Потому что все будет зависеть от деталей, как именно будет оформлено это решение, за чей счет будет банкет.

Если как именно будут снижать взносы, пока не ясно, то уже сейчас можно говорить, кому станет от этого легче. Сильнее других эффект ощутят компании, которые много тратят на фонд оплаты труда и работают на внутренний спрос: производство товаров народного потребление, сфера услуг, сельское хозяйство.

Впрочем, не стоит думать, что снижение обязательных взносов, скажем, на 5% означает автоматическое повышение зарплат на ту же сумму. Руководители компаний найдут, куда потратить эти деньги, и далеко не факт, что все решат поддержать своих сотрудников.

КОНКРЕТНО

Во сколько обходится один работник

Михаил живет в Москве и трудится инженером. Каждый месяц он получает на руки 80 тысяч рублей зарплаты. Но это далеко не все, что платит за его труд работодатель.

13% — 11 954 рублей — налог на доход физических лиц*

22% — 20 230 рублей — отчисления в Пенсионный фонд

5,1% — 4 689,6 рублей — взносы в Фонд обязательного медицинского страхования

2,9% — 2 666,7 рублей — отчисления в Фонд социального страхования

0,2% — 183,9 рублей — страховые взносы на травматизм

Всего — 39 724,2 рубля

То есть, чтобы заплатить человеку 80 тысяч рублей, в бюджет предприятия надо заложить 119 724,2 рубля — почти в полтора раза больше.

*В отличие от остальных отчислений, вычитается из зарплаты сотрудника