Коронавирус: меры профилактики известны

Угроза распространения, говорят врачи, не столь серьезна, как в случае с «испанкой». Однако сейчас, в цивилизованном мире, когда жизнь человека – огромная ценность, размах вируса поражает. По состоянию на 11 февраля 2020 года число больных в Китае превысило 43 тысяч человек, погибло от вируса более 1000 пациентов [1].

Никто не хочет мириться с таким потерями. В России на борьбу с коронавирусом поднялись не только самые высококвалифицированные врачи, но даже политики, обсуждающие рост цен на медицинские маски и желающие отзывать лицензии у недобросовестных аптек. Выразили готовность оказать поддержку в отношении разработки вакцин крупные фармацевтические компании.

Перспективы борьбы

На сегодняшний день не существует специфического лечения вируса и вакцин, но можно надеяться на их скорейшее появление. Как отметил академик РАН А.В. Караулов, научное сообщество довольно быстро смогло получить сведения о коронавирусе. Если в отношении идентификации атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома требовалось несколько месяцев, то сейчас необходимая информация была доступна менее, чем за месяц. Соответственно, в ближайшем будущем можно ожидать создания специальныхпрепаратов для лечения и профилактики коронавирусной инфекции.

А пока следует призадуматься о предупреждении опасности. Рассказываем, какие рекомендации дали ведущие российские врачи и специалисты мирового сообщества.

Справочно. Что такое коронавирус?

Сегодняшний вид вируса, распространившийся в китайском городе Ухань, -родственник предыдущих коронавирусов, возбудителей тяжелых состояний. Выясняя, что же стало причиной болезни тысяч китайских граждан, их соотечественники, ученые поняли – сходство нового коронавируса с атипичной пневмонией достигает 80%.

Если сначала думали, что вирусом от человека заразиться невозможно, либо затруднительно, то сейчас сомнений не осталось. Вирус отлично распространяется воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактными способами. Это, кстати, подтверждено Минздравом России [2].

Что касается проявлений патологии, то здесь потребуется оценка врача. Все они, по большому счету, присутствуют при других заболеваниях ОРВИ. Это повышение температуры тела, кашель, повышенная утомляемость, чувство заложенности в груди. В некоторых случаях возможны кровохарканье (5%) и диарея (3%) [2].

О рекомендациях по профилактике: мировой опыт

Генеральный директор ВОЗ 30 января 2020 года объявил о международной чрезвычайной ситуации из-за заболевания коронавирусом.

На сайте ВОЗ появились стандартные рекомендации для населения [3] – для снижения риска инфицирования себя и окружающих. Это несложные правила, которые, тем не менее, помогут спасти жизнь и здоровье.

ВОЗ напоминает, что руки нужно регулярно мыть с мылом либо обрабатывать их антисептическими средствами, содержащими спирт.

При кашле и чихании следует делать это в салфетку, которую тут же следует выбросить. Если под рукой не оказалось платочка, можно воспользоваться сгибом локтя – но тут же обработать руки.

Если кто-либо кашляет либо у него повышена температура, лучше отходить от такого человека на безопасное расстояние. При появлении подобных симптомов рекомендовано в максимально короткие сроки обратиться к врачу и рассказать обо всех местах, которые были посещены.

Если в какой-либо местности отмечается заболеваемость новым видом коронавируса, не стоит контактировать с животными или местами, с которыми они соприкасаются.

Что касается еды, то желательно ее термически обрабатывать.

Российский подход к профилактике

Минздрав России совместно с Роспотребнадзором 29 января 2020 года утвердили Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса.

Российские врачи в дополнение к названному рекомендуют носить медицинские маски, проводить дезинфекцию, обеззараживать воздух (полагаем, при невозможности использовать специальные приборы как минимум – регулярно проветривать помещения) и другое.

Людям, которые восприимчивы к заражению вирусом, рекомендуется:

• промывать слизистую оболочку носа изотоническим раствором соли (физраствором). Это позволит снизить риск проникновения вирусных и бактериальных возбудителей;

• применять в качестве профилактики наружные лекарственные средства, создающие барьер для вируса;

• вовремя обращаться к врачу, чтобы снизить риск осложнений.

Специфической профилактики нового вида коронавируса пока не существует, поэтому даются рекомендации по экстренному применению неспецифических противовирусных препаратов. Их назначают после контакта с больными или предположительно зараженнымкоронавирусом людям – в течение первых двух суток.

Продолжительность терапии должна равняться сроку возможного инкубационного периода коронавируса, то есть двум неделям.

Минздрав напоминает, что экстренная профилактика должна осуществляться по назначению врача и проводиться под его наблюдением. Такие меры помогают уменьшить вероятность заражения или снизить выраженность симптоматики у тех, кто находится в зоне риска.

Кроме того, в рекомендациях сказано, что иммунозамещающие и иммуномодулирующие препараты могут быть эффективны при начальных проявлениях заболевания.

Почему важно работать на предупреждение и принимать экстренные меры при начальных проявлениях заболевания?

Потому что коронавирус, как и другие ОРВИ, способен приводить к осложнениям. В категорию риска традиционно попадают пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, лица с ослабленным иммунитетом. Среди детей также называется возраст риска – до четырех лет.

При этом можно задуматься не только о профилактике коронавируса, но и о предупреждении других ОРВИ и гриппа, тоже несущих угрозу серьезных осложнений.

В таком случае фармацевтический рынок предлагает лекарственные средства, рекомендованные для профилактики и лечения названных заболеваний. Поскольку многие вирусы способны ослаблять иммунитет, могут быть востребованы препараты, которые способны его укрепить. К таковым, к примеру, относится разработка отечественных ученых – Полиоксидоний (МНН: азоксимера бромид), который способен увеличивать сопротивляемость организма в отношении локальных и генерализованных инфекций вирусной этиологии.

Важно! Лекарства назначаются с учетом индивидуальных особенностей организма, и потому нужно ознакомиться с противопоказаниями к применению препарата.

Средства, укрепляющие иммунитет, повышают устойчивость к внешним воздействиям и помогают организму при встрече с вирусом активировать способы ранней защиты.

Комментарий академика РАН А.В. Караулова:

«В настоящее время средства специфической профилактики коронавирусной инфекции находятся в стадии разработки. Сейчас пока речь идет только о неспецифической медикаментозной профилактике коронавирусной инфекции, которую рекомендуется проводить в первые 48 часов после контакта с больным или источником инфекции и до 14 дней – предполагаемый срок инкубационного периода.

Помимо мер неспецифической профилактики, направленных на предупреждение распространения инфекции, можно также подумать и о медикаментозных препаратах, разрешенных для профилактики респираторных инфекций».

Список использованных источников:

1. https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/

2. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (утверждены Минздравом совместно с Роспотребнадзором 29 января 2020 года).

3. Рекомендации ВОЗ для населения в связи с распространением нового коронавируса. URL: https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public, дата обращения - 10 февраля 2020 года.