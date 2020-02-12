Если дал господь вам грудь - надо замуж как-нибудь

Я тут недавно был в лесу и, забравшись на дуб, рухнул с него башкой вниз. Удар был такой силы, что я в тот же день пришел домой и сел смотреть программу «Давай поженимся!». А там невестушка Екатерина. Ищет страстного любовника лет на десять младше себя.

Я, говорит, секс очень люблю.

Движок у бабенки, как у трактора «Кировец». Работает в трех местах - уборщицей в каком-то НИИ, лаборантом (видимо, там же) и охранником в воинской части. Видать, солдаты охраняют нас, а она их...

Грудь у Екатерины больше, чем у Анны Семенович. Восьмой размер. Я так думаю, треть от общего веса. Оператору даже пришлось отойти немножко назад, чтобы все это богатство влезло в кадр.

- Шикарная грудь... - причмокивал бородатый мужичишко (один из женишков, которые по сценарию приходят на программу и за кулисами обсуждают даму, которая на них претендует), расплывшись в улыбке.

- Да, восьмерка - это знак бесконечности, - вторил ему другой претендент, сидевший в тайной комнате.

Третий, притаившись, молчал.

За столом в студии, как обычно, восседала шамаханская царица Лариса Гузеева со своей свитой. Которая минут пять терпела и, наконец, не выдержала:

- Скажи, а твой бывший муженек какой в сексе?

- Ну так, ничё... - отвечала невестушка.

- Так, может, еще одумаешься? Чем привыкать к чужому человеку и ко всем его запахам.

Тут выяснилось, что у муженька был один небольшой недостаток. Он колошматил свою жену, как Хабиб Макгрегора. У той даже однажды чуть глаз не вытек.

- Ну ладно, пришла за сексом, будет тебе секс, - воскликнула сваха.

Екатерина сразу разулыбалась. Локон на пальчик накрутила и головку набок склонила. Игриво. Как в эротическом фильме.

И дальше пошли женихи.

Я даже не знаю, как про них рассказывать. Первый, тот самый бородач, практически копия депутата Милонова. Даже произношение такое же.

- Я, - говорит, - занимаюсь рекламным бизнесом. Листовки на улице раздаю... В постели обожаю ролевые игры. Живу в хостеле.

Короче, бомж. У которого есть костюм клоуна.

- Но меня не возбуждает клоун, - вдруг завредничала Екатерина, заметно погрустнев.

Дальше подарок. Потенциальный любовничек вывел объект своей страсти на сцену, обхватил ее (насколько смог) и стал приплясывать, как пьяный боров на свадьбе. Рубаха растрепалась. Пузо полезло наружу.

Тетки за столом закачали головами. Как будто не видели ничего более ужасного (в этом-то помещении).

Второй жених заявил, что у него два дома в Гомеле и чувство юмора, как у Челентано. При этом путал слова. Волновался. И тоже повел Екатерину танцевать. Предложив ей попрыгать.

- Грудь, грудь перевесит! - кричала ведущая, понимая, что, если героиня завалится, съемки будут сорваны.

Но та устояла. Хотя прыгать с таким грузом наверняка трудно. Возьмите на руки мешок картошки и попробуйте.

- Кстати, сажать картошку я не хочу, - заявила пышечка, вернувшись за стол.

Мол, не для того ее розочка цвела.

Ну а третий хахаль вообще побил все рекорды. Он вышел в студию с весами и предложил Катюше взвеситься. Вместе с ним. Нужно, сказал, чтобы мы в сумме весили двести килограммов (зачем и кому это нужно, не объяснил). Получилось 199. Тогда он вынес пирожки с капустой и заставил несчастную женщину есть их. Чтобы весы показали двести.

Как только это случилось, Гузеева его похвалила:

- Молодец, молодец... Видно, что старался, готовился...

По-моему, все это шапито можно смело отправлять гастролировать.

В итоге Екатерина подумала и выбрала белоруса. Я считаю, правильно. Жить с бородатым бродягой или клиническим идиотом куда хуже.

А тут сразу два дома. Причем за рубежом.