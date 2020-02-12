Скорость в городе разрешат превышать не на 20, а только на 10 километров в час

На нештрафуемые 20 км/час (разрешенное превышение скорости) покушались уже не раз. Депутаты грозятся внести поправки в Правила дорожного движения, но пока ищут поддержки экспертов. ГИБДД от идеи открестилась, а вот Центр организации дорожного движения (ЦОДД) поддержал.

- В отличие от большинства развитых стран мира Россия до сих пор не последовала рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и не снизила скорость в черте города до 50 км/час, - рассказал «КП» руководитель ЦОДД Михаил Кизлык. - Между тем именно такая скорость гарантирует, что при столкновении пешехода и автомобиля у первого будет возможность выжить, а вероятность летального исхода составит 20% (по данным ВОЗ). А при нынешних нормах, позволяющих с учетом нештрафуемого порога превышения скорости разгоняться в городах до 80 км/час, риск летального исхода для пешехода достигает 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/час, а с нештрафуемым порогом - все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить.

Речь не идет о едином скоростном режиме для всех участков улично-дорожной сети. Если параметры улицы (отсутствие наземных пешеходных переходов, наличие отбойников, ширина полос) позволяют обеспечить безопасное движение на высокой скорости, то можно и нужно ее поднимать. Например, Северо-Восточная хорда, где в прошлом году ЦОДД совместно с ГИБДД изменили скорость с 60 до 80 км/час, ведь СВХ задумывалась как скоростная магистраль исключительно для автомобилей. Другое дело - это городские улицы, где пересекаются разные участники дорожного движения. Они изначально планируются по иным стандартам и должны быть такими, чтобы водитель не мог разогнаться до опасных скоростей. Мы активно меняем улицы города: делаем островки безопасности, сужаем полосы и, конечно, устанавливаем безопасный для всех скоростной режим.

«Это повлияет только на количество штрафов»

Леонид АНТОНОВ, лидер общественного движения «Автомобилисты Москвы»:

- Даже ГИБДД эту идею не поддерживает, что уж там говорить про автомобилистов. Мы - против. Во-первых, еще год назад ЦОДД снизил скорость движения почти на всех улицах в центре. Там понатыкали сотни знаков «40 км/час». Это решило проблему аварийности? Да. Так зачем же сейчас еще и нештрафуемый порог снижать? Город проектировался для скорости автомобилей 60 км/час. Абсурдно этого не признавать. Во-вторых, у приборов есть погрешность, они допускают ошибки. Запас в 20 нештрафуемых километров защищает от этих ошибок.

Петр ШКУМАТОВ, лидер общественного движения «Синие ведерки»:

- Страховые компании установили, что водители, которые получают в среднем 5 штрафов в год, попадают в аварии гораздо реже, чем те, кто не получает штрафов вообще. Это зазеркалье, перевернутый мир, абсурд, когда люди, имеющие наказания, оказываются более аккуратными водителями, чем те, кто наказаний не имеет. Уменьшение защитного порога до 10 км/час приведет к кратному увеличению числа штрафов. Вместо 20 миллионов штрафов водители будут получать до 100 миллионов штрафов, что является абсолютным мировым рекордом.

«Тише едешь, дальше будешь»

Ольга ПРОНИНА, автомобилист с 23-летним стажем:

- Давно пора бороться с этими гонками на дорогах. Водители на автомате ко всем знакам прибавляют 20 км в час. В итоге по городу едут не 60, а 80. Нашим людям нельзя давать свободу. Снижение порога точно никому не навредит: тише едешь - дальше будешь!

Александр ХОХЛОВ, лидер общественного движения «Москва без ДТП»:

- Культура вождения такова, что большинство водителей всегда едут на 20 км быстрее, чем предписывает дорожный знак. При этом водители, которые не превышают, стали настоящими изгоями. Еду по знаку, а мне сигналят попутные машины. Это мой выбор - ехать без превышения, и другим тоже советую. Снижение порога поддерживаю, уверен, это и культуру вождения улучшит, и количество аварий сократит.