2020-02-12T15:23:46+03:00
Экономика

ТПП РФ вместе с Банком Интеза планируют «прорубить окно» в Евросоюз

В Москве, в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты РФ прошел организованный ТПП РФ и Банком Интеза семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества»
Валерий ЧУМАКОВ
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Большой блок вопросов был посвящён финансовой поддержке стартаповБольшой блок вопросов был посвящён финансовой поддержке стартаповФото: Валерий ЧУМАКОВ
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В мероприятии приняли участие Президент ТПП РФ Сергей Катырин, председатель Совета директоров АО «Банк Интеза», председатель Ассоциации «Познаём Евразию» Антонио Фаллико, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) Франк Шауфф, Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани, управляющий директор Управления международного сотрудничества и интеграции РСПП Сергей Красильников и другие представители бизнеса и банковской сферы.

Открывая семинар, Сергей Катырин отметил, что «в современных условиях расширение экономического пространства, применение новых технологий, развитие кооперации и специализации становятся объективной необходимостью». По его словам, именно цифровые технологии сегодня запускают модернизацию традиционных отраслей и создают новые. Вместе с тем, главными задачами на сегодня являются кооперация, повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития.

Сергей Катырин Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Сергей КатыринФото: Валерий ЧУМАКОВ

К сожалению, констатировал представитель российских предпринимателей Сергей Красильников, за последние три года Россия в Глобальном инновационном индексе опустилась на две ступеньки и сегодня занимает не самую почётную 46 позицию. С другой стороны, наша страна до сих пор хорошо выглядит с точки зрения человеческого капитала, образования, подготовки кадров и бизнеса.

«В этой парадигме нам и приходится жить, - заявил Сергей Рэмович, - с одной стороны нам необходимо наращивать свою инновационную активность, и дела здесь у нас обстоят не так плохо, как было ещё несколько лет назад. А с другой – нас уже активно теснят развивающиеся страны и новые азиатские рынки». Выход можно найти в тесном взаимодействии со странами Евросоюза. Хороший потенциал такого взаимодействия заложен сфере транспорта, энергетики, космоса, здравоохранения и технического регулирования.

Один из главных организаторов семинара, профессор Антонио Фаллико с сожалением отметил, что сегодня «на этапе структурного кризиса экономического неолиберализма и идеологического постмодернизма, экономика оказывается подчиненной политике.

Один из главных организаторов семинара, профессор Антонио Фаллико Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Один из главных организаторов семинара, профессор Антонио ФалликоФото: Валерий ЧУМАКОВ

Соединенные Штаты, Япония, Европейский Союз реагируют некорректно, незаконно и даже с использованием силы на реалистическую перспективу многополярного миропорядка, в основном востребованного Китаем, Индией и Россией, которые в настоящее время играют ведущую роль во всем мире как для экономического и социального развития, так и для реального и постоянного обеспечения безопасности». По словам Антонио Фаллико, если бы не санкции, товарооборот между Россией и ЕС мог бы составить к этому году 500 млрд долларов США, что сопоставимо с товарооборотом между ЕС и США или между ЕС и Китаем. Реальную и основную причину санкций господин Фаллико видит вовсе не в оговаривающих их позициях, а в том, что Россия стала опасным коммерческим конкурентом на международном рынке. Соответственно, санкции призваны воспрепятствовать развитию и взлету российской экономики.

«Для делового мира это очень негативная ситуация, - уверен Президент Ассоциации «Познаём Евразию». - Ее последствия в планетарном масштабе будут пагубными как для экономики и финансов, так и для социального измерения, для повседневной жизни народов и людей; и даже в плане реального риска новой мировой войны».

При этом профессор призвал всех не отчаиваться и не жаловаться на неудачу: «Мы должны решительно и активно развивать то, что мы называем дипломатией бизнеса. Предприниматели должны влиять на традиционную политическую дипломатию, ограниченную сотнями факторов, которые часто делают ее инертной и неподвижной. Бизнес должен продвигать реальные интересы национальной и даже наднациональной экономики, устанавливать контакты, развивать новые идеи, предлагать решения».

В рамках семинара прошли две сессии, на которых собравшиеся обсуждали использование инновационных технологий для создания высокоэффективного производства и роль финансовых учреждений в деятельности высокотехнологичных предприятий. Докладчики, среди которых были представители государственной компании «Российские автомобильные дороги, ООО «РЖД», ООО «Альсторм», ООО «Газпром экспорт», АО «Банк Интеза», ПАО РОСБАНК и так далее, рассказали о своих инновационных разработках, обсудили проблемы и даже наметили пути их решения.

Большой блок вопросов был посвящён финансовой поддержке стартапов. Здесь российские и иностранные участники были единодушны. Как заявили выступающие, из 1500 – 2000 заявок достойны финансирования 40 – 50. Из которых «выстреливают» считанные единицы. Но эти единицы приносят прибыль, которая с лихвой покрывает все расходы.

В Москве прошел семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества» Фото: Валерий ЧУМАКОВ

В Москве прошел семинар «Россия и Европа: инновационные перспективы экономического сотрудничества»Фото: Валерий ЧУМАКОВ

Об интересном опыте работы со стартапами рассказал начальник Центра инновационного развития – филиала РЖД Александр Зажигалкин. По его словам, в качестве одного из приёмов в компании используется система так называемого «открытого запроса». Когда возникает необходимость в новых разработках или технологиях (скажем, нужно разработать антиобледеитель для локомотивов), специалисты Центра сообщают об этом по открытым каналам как можно более широкому кругу компаний и специалистов. Из откликнувшихся отбирается пул компаний, уже имеющих готовое или почти готовое решение. Им РЖД обеспечивает бесплатное проведение испытаний на базе своего огромного парка, по результатам которого с победителем заключается договор. Да и проигравших здесь как-то странно назвать проигравшими, после того, как они на серьёзных испытаниях сэкономили значительную сумму.

Представители банковского сектора рассказали о том являющиеся в сравнении с западными банками «лилипутами», российские банки как раз в деле использования высоких технологий находятся на вершине прогресса. Так, в РОСБАНКЕ сейчас вводится усовершенствованная система распознавания речи, которая не просто умеет «разговаривать» с клиентом, но и определяет её эмоциональную составляющую. Для которой слово «согласен», произнесённое с сарказмом, с грусть или с радостью имеет три разных смысла.

В заключительной части мероприятия. Антонио Фаллико и Сергей Катырин заявили о планах сделать подобные встречи ежегодными. А уже до следующего совместного семинара профессор Фаллико предложил создать «окно», состоящее из представителей ТПП РФ, Банка Интеза и РОСБАНКА.

«Бизнес в России, - заявил профессор, - конечно, рискован. Как, впрочем, он рискован и в других странах. Но он, в сравнении с этими другими странами, даёт гораздо большую отдачу. Мы знаем, как велики возможности развития этой страны, страны, которая является мощным двигателем Евразии и Евразийского экономического союза».

Это «окно» должно найти все возможности сотрудничества между структурными компаниями России и международной финансовой системой. Одной из главных его целей должна стать поддержка малых и средних предприятий путём помощи в поисках каналов финансирования: «Многие такие компании в одиночку не имеют доступа к хорошим кредитам. Но, если им дать правильный совет, правильно их направить, если их правильно воспитать, они могут получить этот кредит и использовать его для действительно интересных инициатив».

«Я полагаю, - сказал в завершении Сергей Катырин, - что, поскольку наше мероприятие успешно продолжалось больше пяти часов, и при этом никто зал не покинул, можно с уверенностью сказать, что оно очень даже состоялось».

ИСТОЧНИК KP.RU

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