О, женский жир, ты вредный самый? Почему не работают многие диеты

Американцы тратят миллионы и миллиарды на различные программы для похудения, диеты, пластические операции, на приложения, подсчитывающие калории. Индустрия похудения стоит здесь 72 миллиарда долларов в год и является одной из самых прибыльных. Но тем не менее более 70% взрослых остаются с избыточным весом или ожирением.

Одна из основных причин - бездумный подсчет калорий по принципу. Если считать калории, которые съел, а потом сжег на тренировках, это не сработает. Да, физическая нагрузка, безусловно, способствует похудению, но при этом обязательно нужно следить за питанием: съесть чипсы и просто отработать полученные калории – не решение. Именно состав рациона, а не то, в каком объеме затем человек может отработать тренировками полученные калории, должен быть первостепенным фактором.

Вместе с популярным фитнес-блогером с миллионной аудиторией, спортивным диетологом и тренером по фитнесу Аленой Мурлаевой, у которой вышла дебютная книга «Smart ЗОЖ», разбираемся, почему не работают многие диеты, что такое женский жир и почему от него не так просто избавиться.

Хотите похудеть – ешьте!

Недоедание и переедание – два самых неудачных подхода к питанию. Пояса и шорты для похудения, обезжиренные и низкокалорийные продукты – эти и другие «секреты» не способствуют стройности, а нередко и просто вредят здоровью.

К примеру, в последнее время все просто помешаны на приложениях-калькуляторах, подсчитывающих поступившие с пищей калории, граммы белков, жиров и углеводов. Зачем все это считать? Чтобы знать, сколько калорий съели и не превысили ли суточную норму белков, жиров или углеводов? Это – бессмысленно! Нужно просто думать о том, что вы едите.

Эндокринолог, исследователь и профессор Гарвардской медицинской школы Дэвид Людвиг объясняет, что проблема в том, что именно мы едим, а не в количестве пищи. Проблема во вредных продуктах, которые вызывают особые реакции в организме и заставляют нас переедать и толстеть.

Переработанные углеводы (чипсы, печенье, газировка, крекеры, белый рис и многое другое) быстро перевариваются в сахар и повышают уровень инсулина, который заставляет клетки собирать калории в крови и накапливать в виде жира, оставляя тело голодным. Вот почему мы можем съесть большую пачку чипсов или кусок торта и при этом остаться голодными.

К тому же, когда вы снижаете потребление калорий, ваш организм сопротивляется. Обмен веществ замедляется, чтобы экономить и так скудно поступающие калории.

Реальные, натуральные продукты, богатые клетчаткой, белками и жирами, хорошо насыщают, и вы естественным образом будете их меньше есть. Такая пища медленно двигается через желудочно-кишечный тракт, и вы долго остаетесь сытыми, что естественным образом регулирует потребление калорий.

Реальные, натуральные продукты, богатые клетчаткой, белками и жирами, хорошо насыщают, и вы естественным образом будете их меньше есть.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полным плохо, но и худым тоже....

У всех есть жир, он нам нужен, особенно женщинам. Избыток или недостаток жира в женском теле может сильно ударить по здоровью. Вот вам обоснованные научные доказательства:

1. Голова. Американские исследования показали, что мигрени в 40% случаев возникают у молодых женщин с избыточным весом.

2. Мозг. Согласно исследованиям, сделанным Школой Джона Хопкинса (частный институт исследований) в Балтиморе, сойти с ума больше всего рискуют болеющие анорексией женщины и люди с избыточным весом.

3. Сердце. Также давно доказано, что люди с избыточным весом чаще страдают ишемической болезнью сердца.

4. Грудь. Риск получить рак молочной железы с наступлением менопаузы у женщин с избыточным весом больше (от 30 до 60%), чем у женщин с нормальным весом.

5. Уровень сахара в крови. Согласно исследованию, проведенному в Канаде, у женщин после 30 лет с избыточной массой тела больше шансов заработать диабет второго типа, чем у женщин с нормальным весом (примерно в 12 раз).

6. Яичники. По данным Американского общества репродуктивной медицины, 6% случаев бесплодия вызваны избыточным весом, и 6% – недостаточным весом.

7. Кости. Японские ученые выяснили, что женщины с наступлением менопаузы при избыточном весе имеют высокий риск получить компрессионный перелом позвоночника, а при недостаточном весе – переломы шейного отдела, костей голени, предплечий.

8. Колени. Риск остеоартрита, по заключениям британских врачей, в шесть раз выше у женщин с избыточным весом.

Проблема во вредных продуктах, которые вызывают особые реакции в организме и заставляют нас переедать и толстеть.Фото: Евгения ГУСЕВА

Какой жир в нашем теле нужен, а какой может навредить здоровью

Другое дело, что у всех разное количество жира и собирается он в разных местах. Так какой же жир нам необходим и в каких местах он должен быть?

1. Белый жир. Слой жира, залегающий непосредственно под кожей и вокруг органов.

· Этот жир является подпиткой для всего организма.

· Он вырабатывает гормон адипонектин, который помогает регулировать выработку инсулина, что позволяет снизить риск диабета и сердечных заболеваний. Но есть и обратная сторона – избыток такого жира приводит к уменьшению выработки адипонектина, как бы странно это ни звучало, а соответственно, возникают проблемы с выработкой инсулина, что повышает, в свою очередь, риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

· Белый жир производит гормон лептин, который регулирует аппетит и голод. Но, опять же, избыток такого жира ведет к резистентности к лептину, и – как результат – увеличение веса и постоянный голод.

Сколько должно быть белого жира в теле.

Норма:

· для женщин – 15–30%;

· для мужчин – 15–25%.

Измерить количество жира можно как в клинике, так и в фитнес-центре.

2. Бурый жир. Располагается вокруг шеи, ключиц и груди, в области почек, плеч, спины. Количество у взрослого человека – небольшое! Коричневый жир – привилегия новорожденных, у них его содержание достигает 5% от всей массы тела, он защищает ребенка от переохлаждения.

Бурый жир имеет такой цвет из-за большого количества сосудов и железа. Его функция – выработка тепла. Увеличив количество бурого жира, можно ускорить метаболизм. Как? Путем закаливания. Регулярного, с детства. Ваше тело худеет, постоянно вырабатывая энергию для согревания.

3. Внутренний (висцеральный) жир. Это белый жир, расположенный внутри брюшной полости вокруг органов, печени, поджелудочной железы, сердца, кишечника. Вы не можете его увидеть или пощупать.

Этот жир способен влиять на гормональный фон организма, прежде всего на синтез инсулина, поэтому его избыточное количество приводит к непереносимости глюкозы и, соответственно, к диабету второго типа.

Исследования американских докторов связывают избыточное количество висцерального жира также с развитием рака молочной железы и слабоумием.

Как понять, что у вас есть избыток висцерального жира?

· Пройти диагностику при помощи МРТ или КТ.

· Измерить рулеткой талию и бедра. Затем окружность талии разделить на показатель охвата бедер. Норма у мужчин – до 1, у женщин – до 0,85.

4. Целлюлит. За его образование в ответе подкожный жир. К сожалению, наличие тех самых ямочек, которые так ненавистны всей женской половине общества, – это нормальная ситуация, это женский гендерный признак.

Что делать, чтобы уменьшить количество плохого жира? Все просто и сложно одновременно:

· Грамотные тренировки.

· Рациональное питание.

· Сон.

То есть грамотный, спланированный подход к своему телу, здоровью и жизни. В общем, SMART ЗОЖ!