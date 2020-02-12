Пропавшую после избиения хабаровчанку нашли мертвой в вагоне грузового поезда

Кошмарная история произошла в поселке Пивань Хабаровского края. 10 февраля в полицию обратился местный житель Сергей Т.* Мужчина сообщил оперативникам о том, что несколькими днями ранее между его сыном Павлом Т. и его сожительницей 34-летней Светланой В.* произошла крупная ссора. Павел избил Светлану, после чего женщина бесследно исчезла. Спустя несколько дней Сергей заволновался за судьбу и здоровье Светланы и решил обратиться в полицию, чтобы отыскать ее.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено, что без вести пропавшую 34-летнюю Светлану В.* убили. Труп женщины завернули в черный чехол от надувной лодки, после чего погрузили в вагон грузового поезда на железнодорожной станции Пивань." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники устанавливает все детали происшествия. Следователи выясняют, кто именно убил Светлану* и пытался скрыть следы преступления с помощью чехла от лодки и поезда.