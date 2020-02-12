2020-02-12T15:43:14+03:00
Происшествия

Пропавшую после избиения хабаровчанку нашли мертвой в вагоне грузового поезда

Убийца положил девушку в чехол от лодки и закинул в вагон товарного поезда
Иван РУНЕВ
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В настоящее время оперативники устанавливает все детали происшествия.В настоящее время оперативники устанавливает все детали происшествия.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кошмарная история произошла в поселке Пивань Хабаровского края. 10 февраля в полицию обратился местный житель Сергей Т.* Мужчина сообщил оперативникам о том, что несколькими днями ранее между его сыном Павлом Т. и его сожительницей 34-летней Светланой В.* произошла крупная ссора. Павел избил Светлану, после чего женщина бесследно исчезла. Спустя несколько дней Сергей заволновался за судьбу и здоровье Светланы и решил обратиться в полицию, чтобы отыскать ее.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками полиции было установлено, что без вести пропавшую 34-летнюю Светлану В.* убили. Труп женщины завернули в черный чехол от надувной лодки, после чего погрузили в вагон грузового поезда на железнодорожной станции Пивань." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время оперативники устанавливает все детали происшествия. Следователи выясняют, кто именно убил Светлану* и пытался скрыть следы преступления с помощью чехла от лодки и поезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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