Дмитрий Губерниев: Мне неловко за то, что назвал Мартена Фуркада свиньей

«Биатлон накрылся из-за меня»

- 26 гонок Кубка мира без побед. В виде спорта, который Россия привыкла считать своим. Что происходит?

- При всем моем уважении к чемпионам, биатлон в советские годы, помимо СССР, развивали еще две страны - Восточная Германия и Норвегия. И даже при наличии Западной Германии, Швеции, нескольких других стран конкуренция была в разы меньше. А с момента распада СССР у нас началась эра допинга. Я застал, к сожалению, те времена, хотя об этом узнал постфактум. Мы не хотели верить, что эта зараза проникла глубоко. И некоторые наши чемпионы, вместо того чтобы тренироваться, надеялись на помощь «чудодейственного эликсира». Мы проворонили момент, когда нам нужно было делать то, что мы делаем сейчас, - жесточайше бороться с этим злом.

- Но перед биатлонным чемпионатом мира как-то муторно и неприятно.

- Мы понимаем, насколько сложно будет на фоне роскошных французов, великолепных норвежцев, поднимающихся немцев и многих других сборных. Но я верю в тренерский гений Хованцева. В то, что тренеры женской команды Норицын и мужской Белозеров при подключении к ним Польховского подготовят команду к чемпионату. Не удивлюсь, если мы выступим не хуже, чем на прошлом чемпионате. Две-три медали - это нормальный для нас уровень.

- А по количеству отмазок, кажется, этот сезон - рекордсмен у нас. Мы слышим: снег не той жесткости, патроны не той системы…

- Вы забыли главную причину неудач - все накрылось потому, что биатлон комментирует Дмитрий Губерниев. Это я окружил спортсменов таким вниманием, что не выдерживают люди давления. Какие-то идиоты говорят, что мы ходим к кому-то по номерам, собираем интервью, ловим спортсменов, следим за ними…

«Не рассказывайте мне про гений Сталина»

- Такое ощущение, что вы специально провоцируете в соцсетях своих оппонентов. Зачем? Вам скучно?

- Иногда да. «Дмитрий, а зачем вы так общаетесь с вашими подписчиками?» Человек меня оскорбляет, я его посылаю… Послушайте, это моя площадка. Я мало этим занимаюсь - художник должен быть невосприимчив к ударам критики. Но это моя страничка, я не в эфире отвечаю.

- У вас там есть один внимательный читатель - экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов. Но не слишком ли сильными эпитетами награждаете четырехкратного олимпийского чемпиона?

- Тихонов за что на меня обиделся? За то, что я поддерживаю Драчева (нынешний президент Союза биатлонистов России. - Ред.), мы и с тренерским штабом друзья. И тут ты начинаешь про тренеров! Да вы работали в эпоху абсолютного ЭПО (запрещенный препарат эритропоэтин. - Ред.). При вас жрали со страшной силой! И вы не били в набат! А мы сейчас это расхлебываем. И вы позволяете себе критиковать наших тренеров?! Да, тренеры заслуживают критики. Жесткой! Но давайте будем разделять величие спортсменов ХХ века и вот эту вакханалию ничего не делающих пенсионеров, которым то ли скучно, то ли есть проблемы душевного свойства.

- Ваша разжигающая цитата про Сталина: «Мне хочется спросить: а где он был в первые три дня войны?» Это тоже провокация?

- Это моя гражданская позиция.

- Вас удивило, сколько людей вас атаковало после этих слов?

- Да, меня удивило! Я ожидал несколько другого. И самый приятный звонок - директора музея «Дом на набережной». Она сказала: «Такого количества людей, которые просили передать вам спасибо и слова поддержки, еще не было». Родственники репрессированных, оставшиеся без родителей, которые приходили в этот самый дом.

И когда мне начинают рассказывать про гений Сталина, про то, что в первые несколько дней была интенсивная… Знаете что, расскажите об этом тем, кто в Киевском котле остался.

«Голос биатлона» старается поддерживать сборную России во все времена.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сознательно закрыл тему личной жизни

- Вы говорили, что вы толстокожий человек и комментарии вас не пробивают. Но у вас есть родные, близкие.

- Они тоже живут в этом социуме, понимая, что это часть моей профессии. Если вы зайдете сейчас в Инстаграм к Криштиану Роналду, Хабибу, Ольге Бузовой, вы увидите не только поклонников, но и огромное количество хейтеров. Но я же отдаю себе отчет, что количество ненавистников прямо пропорционально уровню популярности.

- Восхищен, как вы свернули от темы родных. У меня такое впечатление, что вы сознательно закрыли эту часть своей жизни.

- Да, это сознательное решение. Что вы от меня хотите услышать? У меня все хорошо и в порядке. Есть любимая женщина, есть дети, родители. Все хорошо.

- Один из критериев популярности - пародии. На вас, кажется, делали уже все кто мог.

- Пародии - это блестяще, я каждый раз кайфую! Если их нет долго, расстраиваюсь и начинаю беспокоиться: что со мной стало не так? Была интересная история. В предновогодние дни у меня мама переключала ТВ, а потом набрала мне и говорит: «Я просто от тебя устала! По Первому - «Мульт личности» с тобой, по «России» - какой-то концерт ты ведешь, по «России-2» - новости в этот же момент читаешь, думала на «Культуре» отдохну, а там программа Швыдкого, где ты гость».

- Ваша любимая пародия?

- Прекрасная пародия была в «Большой разнице» после знаменитого перерыва матча «Спартак» - ЦСКА, когда «я» вязал шарфик «Анжи» и рассказывал, что инопланетяне среди нас. Очень тонко было сделано.

«Сочи - лучшее воспоминание»

- Лучшие ваши репортажи? Про что вы можете сказать: это было круто?

- Победа четверки парной в Афинах. Гребля - это как моя первая любовь. Победа Максима Опалева в Пекине - это было круто. Победа Ларисы Ильченко, нашей пловчихи в том же Пекине. Биатлонных побед не счесть. Победа Легкова на Олимпиаде. Победа наших девочек в Оберхофе, когда я просто плакал от счастья. За этот репортаж и дали ТЭФИ. Но Сочи - это мое лучшее воспоминание. Другой вопрос, что было потом…

- Все, что было потом с ВАДА? Ваше отношение к этому скандалу?

- Мы допинг ели? Ели! Программа государственная была? Нет! Мы после навязали борьбу допингу? Да. Мы победили? Да. Понесли наказание? Да. Вернулись чистые и честные. Что сейчас происходит? Не знаю. Я тоже хочу спросить, что было в Московской лаборатории, кто туда влезал? И было ли что-нибудь? Пока мы можем только руками разводить.

- А ваши провалы?

- Разные были моменты. Мне сейчас неловко за историю с Мартеном Фуркадом (Фуркад в разгар допинговых скандалов во время награждения ушел с подиума, не пожав руку сборной России. «Мартен, ты - свинья!» - прокомментировал Губерниев в репортаже. - Ред.). Сейчас у нас великолепные отношения, и я понимаю, что он имел в виду. Но поймите, тогда я впрягался даже не только за Логинова, а за страну в том числе. Это правда. Много было нюансов, и я тогда ответил жестко. А мы с ним потом помирились, сейчас он знает о моей поддержке. И теперь меня уже обвиняют в другом: как же так, называл его свиньей, а теперь ты с ним!

САМА СКРОМНОСТЬ

«Я могу быть таким, как Ургант, а он, как я, - нет»

- Вы в этом «бизнесе» спортивного комментатора сколько уже? Вам не надоело?

- Больше двадцати лет. И это частый вопрос, его обычно задают друзья артисты.

- Потому что все вас видели в Comedy Club. Все вас видели у Урганта. Вы можете успешно играть в этой лиге.

- И я играю. В советские годы комментаторы, не работавшие на футболе или хоккее, не были звездами первой величины. И второе, может, более ценное: спортивные комментаторы, включая Вадима Синявского, Николая Озерова, Котэ Махарадзе, Владимира Маслаченко, Нину Еремину, Анну Дмитриеву, никогда не работали на крупнейших площадках страны вне спорта. А я горжусь тем, что испытываю кайф, когда комментирую «Евровидение», веду огоньки, кремлевские концерты, пою в Большом театре. Мне это нравится. И пусть мне предъявляют, что раньше ты был спортивным комментатором, а стал шоуменом! Да я всю жизнь таким мечтал быть! Я всегда объясняю моим коллегам - футбольным комментаторам: ребята, мы должны конкурировать с Гариком Мартиросяном, Димой Нагиевым, Ваней Ургантом. У которых, замечательные рекламные контракты и прекрасные площадки. Но знаете, что интересно?

- Что?

- Я, как они, шоуменом быть могу. А они, как я, комментатором, нет. Потому что мы, комментаторы, живем в прямом эфире, для нас это драйв, а не стресс. Мне не надо прыгать с парашютом, чтобы растрясти гормональную систему.