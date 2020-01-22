21 января было сформировано новое правительство РФ. Пост министра спорта, вместо Павла Колобкова, занял Олег Матыцин.

Матыцин является президентом Международной федерации студенческого спорта и ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Вот что на Радио «КП» рассказал о новом министре спорта обладатель трех олимпийских медалей, рекордсмен мира, заслуженный мастер спорта, а ныне вице-президент Московской федерации плавания и главный редактор журнала «Плавание» Дмитрий Волков.

- Что нам ждать от Олега Матыцина на посту министра?

- Я узнал Олега Васильевича много лет назад, еще во времена работы в РГУФКе. Это мой однокашник. Матыцин мастер спорта по настольному теннису, при этом он хорошо плавает, мы плавали с ним неоднократно. Олег после окончания спортивной карьеры и института продолжил рости уже в академических кругах. Приобрел опыт матерого администратора еще и в деканате, на кафедре, в институте, а будучи ректором, стал профессором, доктором, академиком.

Его избрание в Российский студенческий союз не было неожиданностью. А потом, пройдя горнило выборов, Олег Матыцин стал руководителем Международного студенческого союза. Олег Васильевич обладает большим авторитетом в международных кругах, что сейчас большая редкость, и прекрасно говорит по-английски. Это позволяет ему даже в этот непростой политический момент защищать интересы каждого спортсмена-студента, в частности и из России. Надеюсь, что его опыт поможет нам выстроить правильную политику с иностранными партнерами, в том числе и при разрешении допингового скандала.

Матыцин приобрел проблемы с Черкизоном от предыдущего ректора. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

- В РГУФКе несколько лет назад был громкий скандал, тогда Матыцин проходил даже обвиняемым в суде. Его обвиняли в якобы незаконной сдаче в аренду земель института печально-знаменитому рынку Черкизону.

- В 90-е года, когда страна стояла на грани социальной катастрофы, рынки возникали стихийно. Такой рынок появился и в Черкизово на землях института. И тогда преподавателям вуза начали платить зарплаты, которые задерживались, тогда начали строиться дома, которые не строились, выдаваться квартиры, в том числе и бесплатно. Могу только сказать добрые слова за те перемены в жизни академического сообщества нашему другу, ректору ГЦОЛИФКА Валерию Кузину, царство ему небесное и вечная память. А Матыцин, который после него возглавив университет, конечно, приобрел определенный багаж, в том числе и тех отношений, которые тянулись еще с 90-х. К тем отношениям Олег Васильевич не имел никакого отношения, тем не менее, отвечать на вопросы в прокуратуре ему пришлось. Но он знал, что отвечать. И за него отвечали его дела и его коллеги, которые прекрасно понимали, в чем именно состояла его задача как ректора, как академика, как профессора, как доктора наук.

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