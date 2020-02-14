2020-02-11T21:51:56+03:00
Общество

Стрельца покорит чувство юмора, а рака - романтика

Гороскоп к Дню влюбленных: как подобрать ключик к сердцу разных знаков зодиака
Елизавета НЕБЕСНАЯ
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Гороскоп к Дню влюбленныхГороскоп к Дню влюбленныхФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Овен

(с 21 марта по 20 апреля)

Главное правило в общении с Овном - дать ему высказаться. Этот знак любит показывать свое доминирование. Тем, кто решил связать себя с Овном, следует продемонстрировать полную заинтересованность в его делах. Но учтите: сидеть и просто хлопать глазами или нести, что в голову придет, - не вариант. Овну интересны знающие, компетентные собеседники. Пустышки и балаболы - совсем не его история. К тому же Овен очень не любит, когда ему перечат и вступают с ним в споры.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

Тельцы падки на все красивое. Даже если это и отрицают. Их привлекают красивые люди, красиво сделанная работа и красивые подарки. Гармония и порядок - это тоже красота. Так что Телец вряд ли свяжет свою судьбу с человеком неаккуратным, нечистоплотным и необязательным.

А еще они за искреннее общение. Тельцы нутром чувствуют обман и недосказанность. Один раз поймав собеседника на фальши, он сведет все общение к минимуму, а то и вовсе прекратит его.

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

Близнецы - знак независимый, яркий и умеющий производить впечатление. В представителях противоположного пола они ищут свое отражение. Чтобы произвести на Близнецов впечатление, важно обладать не только привлекательной внешностью и умом, но еще и чувством юмора. За него Близнец простит многие недостатки.

Рак

(с 22 июня по 23 июля)

Раку важна духовная близость с партнером и его основательность. Этот знак особенно привязан к дому и родителям. Не стоит пытаться перекраивать жизнь Рака, его привычки и устои. Их легче принять и подстроиться под них. Раки - романтики. На этом и следует сыграть. Ни один из них не устоит перед романтическими прогулками, поездками, сюрпризами.

Раки не переносят нажима в отношениях. Они не любят выяснений отношений и даже стараются не повышать голоса. Только доверие, только партнерство!

Лев

(с 24 июля по 23 августа)

Льву необходимо, чтобы окружающие признавали в нем вожака. Льву нельзя перечить, а добиться уступок можно, лишь мягко убедив его в своей правоте.

Представители этого знака обожают похвалу в свой адрес. Но, как натуры тонкие, отлично чувствуют, где лесть, а где искренние чувства. Если ваши чувства от души, не стесняйтесь говорить Льву комплименты и похвалы. Это только окрылит его!

Дева

(с 24 августа по 23 сентября)

Дева - натура утонченная, романтическая. И в отношениях всегда ищет идеал. Соответствовать сложно. Ведь в избраннике Девы все должно быть прекрасно: и фигура, и лицо, и интеллектуальные способности. Кроме того, желательно быть натурой смелой, даже отчаянной, и готовой на любые приключения.

Весы

(с 24 сентября по 23 октября)

Весы, как известно, приверженцы постоянства. Они не любят встрясок, резких перемен и иногда даже не способны по достоинству оценить старательно продуманный для них сюрприз. Порой, чтобы порадовать Весов чем-то оригинальным, требуется долгая «арт-подготовка». В противном случае все усилия могут оказаться напрасными.

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

Скорпионам нравится выступать плохишами перед другими. Но в представителях противоположного пола они хотят видеть несколько иные личностные качества. Они ищут спутников спокойных, понимающих, добрых и всепрощающих. Но больше всего Скорпионы ценят тех, кто доверяет им и готов рискнуть ради достижения его, скорпионьей, цели. Имейте в виду, Скорпионы - натуры чувственные и не могут прожить без объятий, поцелуев и ласковых слов.

Стрелец

(с 23 ноября по 21 декабря)

Стрельцы - за движение вперед, развитие и познание. Они не любят стагнации и обожают легких на подъем людей. Чтобы заслужить их расположение, надо сделать так, чтобы Стрелец развеселился. Ну а потом, естественно, изо всех сил придется поддерживать реноме легкого человека, потому как представители этого знака предпочитают не загружать себя лишними проблемами. А еще Стрельцы любят вкусно поесть, и это тоже надо иметь в виду.

Козерог

(с 22 декабря по 20 января)

Девиз Козерога - «ближе к делу» (и к телу). Они хотят сразу понимать намерения других и не желают тратить время на пустые пространные разговоры. Все ходы представителя противоположного пола для него должны быть понятны. Стоит иметь в виду, что под маской сдержанности скрываются горячие личности. Плотская часть отношений очень важна для этого знака. Им нравится, когда за ними ухаживают и откровенно соблазняют.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Водолей обладает уникальной способностью видеть прекрасное в каждом. Поощряйте его во всех стремлениях и начинаниях, и будет вам счастье! А еще представители этого знака любят видеть рядом с собой натур оптимистичных и готовых на самопожертвование. Водолей вряд ли откажется от спутника, который подставляет свое плечо и поддерживает и в горе, и в радости.

Правда, тут важно соблюдать золотую середину, ведь Водолеи не переносят чрезмерной опеки и предпочитают чувствовать себя свободными.

Рыбы

(с 20 февраля по 20 марта)

Рыбы зачастую имеют активный характер и взрывной темперамент. Чтобы стать их спутником, требуются кардинально другие качества. Рыбы ищут эдакое зеркало - уравновешенных, спокойных, невозмутимых личностей. Идеальный вариант, если эта личность возьмет на себя большую часть бытовых проблем, столь ненавистных нашим героям. Рыбы к каждой своей влюбленности относятся очень серьезно и считают, что это на всю жизнь. А уж если сказать представителю этого знака, что он ваша первая и настоящая любовь, - считайте, он у вас в кармане.

Гороскоп на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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