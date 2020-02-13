2020-02-13T11:13:19+03:00
Общество

Исследование Яндекс.­Такси: Жители каких городов чаще всего заказывают такси своим близким

Первое место в рейти­нге самых заботливых городов заняла Сама­ра, второе - Ростов-­на-Дону, третье - Уфа
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Сервис Яндекс.Такси выяснил, в каких городах живут самые заботливые люди. А именно те, кто вызывает такси не только для себя, а еще своим родным, близким и друзьям.

- Настоящая забота и любовь проявляются в мелочах. Поздравить с праздником, спросить, как прошел день, или позаботиться, вызвав маме или сестре такси, когда видишь, что она улице сильный дождь, снегопад, или просто, если они опаздывают по делам, - считает житель Самары Александр Григорьев.

- Жена очень любит поспать, как следствие, часто опаздывает с ребенком в детсад, а потом еще и на работу. Как не пытался приучить ее пунктуальности, никак не выходит. А потом видя, что снова куда не успевает, начал заказывать ей такси. Мне не сложно, а ей приятно. А еще мне очень нравится, что она ценит это и всегда благодарит за заботу, - рассказывает житель Ростова Олег Кравцов.

Кстати, именно Самара и Ростов-на-Дону заняли первые места в рейтинге самых заботливых городов.

В пятерку лидеров также попали Уфа, Краснодар и Екатеринбург.

Исследование проводилось в городах-миллионниках. Специалисты Яндекс.такси анализировали данные о поездках в период с 1 января по 15 декабря 2019 года.

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