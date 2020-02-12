14 февраля дарим книги с любовью!

Книга как валентинка - хороший вариант. Повод есть: 14 февраля - не только день влюбленных, но и международный День книгодарения, который по всему миру отмечают с 2012 года. Тем временем в России 10 февраля уже началась традиционная акция «Дарите книги с любовью», организованная Ассоциацией «Растим читателя». Один из учредителей Ассоциации – Российская государственная детская библиотека. 11 февраля в ее стенах прошла пресс-конференция, посвященная старту четвертой всероссийской акции.

Как рассказала директор библиотеки Мария Веденяпина, сегмент детской литературы на книгоиздательском рынке каждый год прирастает на 2-3%.

- Замечательные писатели, художники, прекрасная полиграфия. Но тиражи – 3-5 тысяч. А ведь в стране у нас 38 тысяч библиотек, в которых дети - самые активные читатели. Хороших книг катастрофически не хватает, особенно в малых городах, селах и деревнях. Поэтому цель нашей акции – с помощью добрых людей собрать книги и передать библиотекам, где с хорошими произведениями могли бы познакомиться как можно больше маленьких читателей, -сообщила Мария Веденяпина.

Кстати, партнером акции традиционно выступают «Деловые Линии»: в ходе первых трех акций они перевезли в 150 библиотек страны 26 тысяч подаренных книг. В этом году работы у них прибавится: на сайте акции rastimchitatelya.ru зарегистрировались больше 2,8 тысяч участников почти из всех регионов.

Например, как рассказал начальник управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля, сотрудники агентства только в первый день акции принесли 250 книг для детей. А за три года подарили около 4 тысяч экземпляров.

В Москве главной площадкой приема книг традиционно становится детская библиотека на Калужской площади,1. Заслуженный артист России Андрей Леонов принес любимую книгу детства «Приключения Тома Сойера». А известный художник Виктор Чижиков подарил целую хозяйственную сумку книг со своими иллюстрациями. Он хочет передать их в библиотеку села Крестово-Городище Челябинской области. По словам Виктора Александровича, это его вторая родина. Там с мамой он провел в эвакуации 3 военных года.

Сделать подарок можно в разных точках города. Например, в доме книги «Москва», который участвует в акции с 2016 года.

- Наши сотрудники и покупатели за три года собрали около 6,5 тысяч книг, которые отправились в библиотеки Архангельской, Рязанской, Новгородской и Владимирской областей. В этом году пополним фонды одной из библиотек Пермского края, - сообщила генеральный директор Торгового дома книги «Москва» Марина Каменева, подчеркнув, что в магазине подарить книгу юным читателям можно в течение всего года.

В этом году библиотеки впервые получат в подарок книги для детей с дислексией. Это нарушение способности к овладению навыками чтения и письма.

- По разным данным, каждый десятый ребенок в мире сталкивается с проблемой восприятия и понимания текста. Канадский издатель Алекс Минц сумел создать на основе шрифта Боэра вариант на кириллице. И сейчас полным ходом издается серия, которая называется «100 книг для детей с дислексией и дисграфией» на русском, украинском и белорусском языках, - рассказала логопед-дефектолог Инна Богородицкая.

Как и где подарить книгу детям, можно узнать на сайте rastimchitatelya.ru