Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале Чертановского суда Москвы

В среду, 12 февраля, в Чертановском районном суде Москвы слушалось уголовное дело о вымогательстве. На скамье подсудимых - экс-начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов. Сразу после приговора мужчина покончил с собой.

- Он действовал настолько быстро, что приставы не успели среагировать, - прокомментировали "КП" в Чертановском районном суде.

Скорая приехала за считанные минуты, но медики лишь констатировали смерть.

На главный вопрос, как ему удалось пронести в суд оружие, пока ответить никто не может. Известно, что подсудимый находился под подпиской о невыезде. То есть в этот день в суд он явился самостоятельно в сопровождении своих адвокатов. Само судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Свиридова обвиняли в вымогательстве взятки в размере 10 миллионов рублей. По решению суда, ближайшие три года он должен был провести в колонии общего режима.

Дело Свиридова не было связано с его работой во ФСИН - из службы он был уволен более 5 лет назад, занимался бизнесом.

ОФИЦИАЛЬНО

- Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание, покончил с собой, - прокомментировали в пресс-службе Чертановского суда. - Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осуждённый признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. Обстоятельства при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде) пронес в здание суда оружие в настоящее время устанавливаются.

- По факту смерти подсудимого в здании суда проводится доследственная проверка , - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, устанавливается полная картина произошедшего. Следователи проверят обеспечение режима безопасности в суде. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника УФСИН

Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора в зале суда (подробности)