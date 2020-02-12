Источник в скорой помощи рассказал о последних минутах жизни экс-начальника управления ФСИН

12 Февр. 2020 2020-02-12T14:08:24+03:00

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Бывший начальник управления автотранспорта Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов скончался из-за большой кровопотери. Спасти его не представлялось возможным. Об этом сообщил источник сайта kp.ru в скорой помощи.

Напомним, что экс-чиновника не стало в среду, 12 февраля, прямо в зале Чертановского суда после того, как судья огласила приговор. Свиридова осудили на три года заключения по обвинению в вымогательстве десяти миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова.

"Скорая помощь выехала на место сразу в здание Чертановского суда. Врачи констатировали пулевое ранение в области сердца. Пострадавший был еще жив, когда приехали медики, но из-за большой кровопотери, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Врачи констатировали "остановку сердца" в 13:31. Сейчас идет проверка по информации об онкологии, которую ранее диагностировали у обвиняемого", - сообщил собеседник сайта kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU