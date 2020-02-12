Оксана Федорова проведет Открытый турнир по самбо для сирот и кадетов

Дети, которые растут без родителей, и ребята, мечтающие в будущем стать настоящими Защитниками Отечества. Дли них спорт - это не просто развлечение, а важная часть жизни. Кому-то он помогает найти наставников, кому-то - закалить характер, учит добиваться целей.

Поддержать это увлечение вот уже 15 лет помогает Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Его когда-то придумал легендарный спортсмен, 5-кратный чемпион СССР по самбо, профессор Евгений Леонидович Глориозов. А с 2015 года благое начинание поддерживает благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

В этом году юбилейный турнир пройдет с особенным размахом - соревнования впервые получили поддержку фонда президентских грантов. Организатором Турнира совместно с фондом «Спешите делать добро!» также выступают Федерация самбо Москвы и Федерация самбо Московской области.

- Мы уверены, что благодаря поддержке Фонда Президентских грантов этот Турнир обретет еще больший масштаб, а его участники получат яркие позитивные впечатления и путевку в большой спорт! - говорит президент фонда «Спешите делать добро!», телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Особо важен для юных участников турнира пример его основателя, Евгения Леонидовича Глориозова. Во время войны он потерял родителей, рос в детском доме. В 9 классе занялся самбо и благодаря собственным настойчивости и упорству стал лучшим - 5-кратным чемпионом СССР! Как тренер он воспитал 16 мастеров спорта по самбо.

Во время турнира мальчишки и девчонки со всей страны смогут пообщаться с легендарным спортсменом, Евгений Леонидович принимает личное участие в подготовке и проведении турнира.

ВАЖНО

Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов пройдет 18 апреля 2020 года во Дворце спорта МГСУ. В нем примут участие юноши и девушки от 13 до 16 лет.

Участие в турнире для всех команд является бесплатным, сбор заявок на участие открыт с января 2020 года.