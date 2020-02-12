Путин «простым языком» объяснил, чего хочет от правительства

Владимир Путин раз в три месяца собирает все руководство «экономического блока» правительства и администрации президента на совещание, чтобы обсудить и при необходимости скорректировать работу в социально-экономической сфере. И несмотря на произошедшую смену правительства за столом у президента особых изменений не произошло. Кроме появления Михаила Мишустина разве что Максим Орешкин и Андрей Белоусов пересели каждый на другую сторону - один на «правительственную» часть стола, а другой - на часть администрации президента.

- Скажу очевидную, но очень важную, принципиальную вещь. Высокий темп экономического роста – это базовое условие для успешного социального развития, создания новых рабочих мест, повышения реальных доходов российских семей, а значит, и для позитивных демографических изменений, которые так необходимы России, - сразу сформулировал главную цель Путин.

В целом, приведенные им статистические данные были позитивны: прирост ВВП России в 2019 году составил 1,3 %, а в четвёртом квартале - даже 2,3 %, инфляция в 2019 году сократилась до 3 %, а сейчас она составляет 2,4 % в годовом выражении.

- Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы. Фонд национального благосостояния превышает 125 миллиардов долларов, международные резервы составляют 560 миллиардов долларов, - констатировал президент. - Все эти факторы обеспечивают нам макроэкономическую стабильность, снижают чувствительность национальной экономики к перепадам глобальной конъюнктуры.

Путин заявил, что сохранения стабильности уже недостаточно, на созданной базе нужно обеспечить развитие экономики.

- Основная задача экономической повестки – запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5, а лучше 5-7 %, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых, - установил планку президент. - Если говорить простым языком, каждый пункт прироста инвестиций – это новые рабочие места, это дополнительный спрос на квалифицированные кадры с достойной заработной платой не только в крупных городах.

При этом Путин еще раз обратил внимание, что «все заявленные социальные, инвестиционные планы должны быть в полном объёме обеспечены финансированием».