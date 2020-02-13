Почему ребенок часто болеет и помогает ли закаливание: 7 наивных вопросов об иммунитете

- Система иммунитета обеспечивает защиту организма от всего, что угрожает его благополучию и целостности, как снаружи, так и изнутри, - объясняет ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина. - Ежесекундно наш организм подвергается воздействию самых разных факторов внешней среды. Постоянно что-то меняется внутри. В этих условиях основными задачами иммунитета являются следующие: 1) отличить свое от чужого; 2) уничтожить чужое, если оно представляет угрозу; 3) не реагировать на свое, а также на чужое, если оно безопасно.

Эксперт ответил на самые распространенные вопросы об иммунитете.

1. Почему бывает «слабый» иммунитет?

- Врачи чаще говорят «ослабленный» иммунитет. Такое состояние часто наблюдается после перенесенного инфекционного заболевания, когда система иммунитета тратит слишком много ресурсов на борьбу с возбудителем. Хронические болезни, травмы, стрессы также истощают организм, а значит, и его защиту. В таком состоянии организм становится легкой добычей для возбудителей инфекционных заболеваний – вирусов, бактерий, грибков. Получается, что одна простуда буквально сменяет другую.

И есть тяжелая патология иммунитета - иммунодефициты. Причиной может быть серьезная поломка на генетическом уровне, тогда иммунодефицит является врожденным. Приобретенный иммунодефицит вызывает вирус иммунодефицита человека. А также химические (противоопухолевые лекарственные средства) или физические (ионизирующее облучение) факторы. В состоянии иммунодефицита любой инфекционный процесс может привести к смерти.

2. Если ребенок часто болеет, причина в ослабленном иммунитете?

- По мере взросления ребенок сталкивается с огромным количеством возбудителей. Особенно когда начинает посещать детский сад. Период адаптации к новым для ребенка условиям (рядом нет мамы, папы, вокруг много чужих детей и взрослых) – очень трудное время. К тому же в детском коллективе циркулирует огромное количество микроорганизмов, с которыми ранее контактировать не приходилось. И в первое время детские простуды кажутся нескончаемыми. Получается своеобразный «порочный круг»: ребенок болеет, выздоравливает, идет в сад и снова заболевает почти сразу. Дело в том, что иммунитету нужно около 2-3 недель после выздоровления, чтобы полностью восстановить силы. Но часто ребенка отдают в сад гораздо раньше, в период истощения иммунной защиты. А наработанной «коллекции» противоинфекционных антител и обученных клеток, пока нет. И новая инфекция «цепляется» очень быстро.

Осмотр малыша в детской поликлинике.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лучшее, что можно сделать – не водить недолеченных детей в детский садик, дать ребенку полностью восстановиться. Когда мама решает для себя вопрос – отдать ребенка в садик и выйти на работу, нужно обязательно принять во внимание большую вероятность такого развития событий. Между выходом ребенка в садик и выходом мамы на работу должно пройти достаточно длительное время.

С домашними детьми с одной стороны проще. А с другой, иммунитет оказывается менее тренированным. И встреча со всеми инфекциями у «домашнего» ребенка произойдет не в детском саду, а в начальных классах школы. Но к возрасту 5-6 лет иммунитет ребенка становится более зрелым, более окрепшим, и, возможно, этот период пройдет гораздо легче.

3. Можно ли воспитать иммунитет методом закаливания – холодная вода, холодный воздух?

- Мне кажется, в этом вопросе должна быть золотая середина. Ребенку нужно создать условия для спокойного роста и развития. Качественное питание, одежда по сезону, забота, любовь родителей. Избыточная опека вредна, как и избыточные «тренировки» иммунитета.

С одной стороны, домашний режим, постоянное укутывание, препятствование контакту ребенка с внешней средой – все это лишает иммунитет возможности натренироваться и подготовиться. Ребенок должен уметь существовать в мире, уметь с ним общаться, контактировать и не болеть.

С другой стороны, стрессогенная обстановка тоже опасна. Если закаливание не приносит положительных эмоций ни родителям, ни ребенку, то экстремальные способы противопоказаны. Такое закаливание больше навредит.

4. БАДы, витамины и модный пласт препаратов-иммуностимуляторов – действительно ли они укрепляют организм и иммунитет?

- На самом деле сбалансированный режим дня имеет гораздо большую ценность, чем любые биологически активные добавки. И благополучное эмоциональное состояние ребенка оказывается более гармонизирующим в отношении его здоровья, чем любые препараты, которые мы можем купить. Это будет гораздо лучше, качественнее, и эффект будет болеет долговременным. Кроме того, и сам ребенок приобретает навыки заботиться о своем организме, об иммунитете. Если он привык к режиму, привык правильно питаться, если он стал внутренне сильной личностью, это зарядит его здоровьем на долгие-долгие годы. А если базовые потребности организма - режим, физическая активность, здоровое питание, хороший психоэмоциональный фон - не решены, то никакие БАДы, никакие витамины не помогут.

5. Как узнать, есть ли иммунитет к той или иной инфекции?

- Любая инфекция оставляет в нашем организме свой собственный след - антитела против возбудителя. В лабораторной диагностике определение антител используют в качестве признака (маркера) инфекции. Этот метод диагностики является косвенным, так как исследуют не наличие возбудителя, а ответ иммунной системы пациента. Индивидуальные особенности организма иногда очень сильно влияют на процессы выработки антител. Поэтому только лабораторные данные – наличие или отсутствие антител – не могут быть основанием для установления диагноза. Нужна полная совокупность информации о пациенте – жалобы, история заболевания, клиническая картина, результаты других обследований.

6. А нужно ли сдавать анализ на иммунный статус?

- Лабораторные анализы, существующие в настоящее время, не позволяют полностью оценить все процессы, происходящие в системе иммунитета. Мы располагаем очень точным оборудованием, но пока еще испытываем недостаток знаний. Информации, накопленной человечеством об иммунной системе, еще явно недостаточно. Со временем, думаю, эта задача будет решена.

Анализы, которые проводят сейчас, помогают выявить и оценить довольно грубые поломки в иммунитете – на уровне иммунодефицитов. Для анализов на иммунный статус есть абсолютно четкие показания, которые определяет врач. При ослабленном иммунитете эти исследования, как правило, неинформативны.

7. Сегодня многие стараются избегать приема лекарств. Способствует ли это укреплению иммунитета?

- Только в рамках разумного. Если легкая простуда, незначительные катаральные явления, невысокая температура, самочувствие хорошее, аппетит сохранен, интоксикации нет, то можно обойтись каким-то минимальным перечнем лекарств (орошение слизистых, при необходимости жаропонижающие, противовоспалительные средства).

Но если мы видим, что состояние продолжает оставаться стабильно тяжелым или ухудшается, появляются какие-то новые симптомы, появляется вялость, пропадает аппетит – не нужно в этот момент пытаться себя обмануть, мол, все пройдет. В такой ситуации нужно вызывать врача, соглашаться на дополнительное обследование и адекватное лечение.

КСТАТИ

Температуру во время болезни поднимает иммунитет?

- Нас защищает не только наша иммунная система. У организма много способов противостоять внешней среде, и иммунитет – лишь один из них. Например, кожа и эпителий являются барьером для проникновения возбудителей, слизистый секрет механически смывает микроорганизмы со слизистых оболочек и т.д. Подъем температуры – это реакция отдела головного мозга на воздействие вирусы или токсины бактерий. Повышенная температура является неблагоприятной для вирусов и бактерий. Если мы принимаем жаропонижающие при незначительном подъеме температуры, то мы лишаем себя одного из механизмов защиты. Обычно для детей температуру не снижают, если она не достигла 38,5*С. В такой ситуации ребенка ни в коем случае нельзя дополнительно согревать и укутывать! Давать жаропонижающие средства рекомендуется, когда температура уже становится опасной для организма – начиная с 38,5-39*С.