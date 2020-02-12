Чтобы стать экскурсоводом, нужно будет сдать экзамен

Водил туристов Гога на выставку Ван Гога... Законопроект о регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников уже одобрили в правительстве и Совете Федерации, а теперь отправили на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

По словам экспертов, проблем в отрасли много. Внутренний и въездной туризм растет, но туристам часто оказывают некачественные услуги, а иногда - и опасные для жизни. Все, кто был в Сочи в разгар сезона, об этом знают. На экскурсии, в том числе экстремальные, там зовут на каждом углу. А в Москве и Санкт-Петербурге появилось много гидов-иностранцев, особенно в китайских группах. И что они там рассказывают о России, как интерпретируют информацию, никто не знает. Теневой рынок экскурсионных услуг огромный. В итоге страдает имидж отдельного региона и всей страны, считают чиновники.

- Основная цель - повысить защиту интересов потребителей туристских услуг, - говорит Сергей Галкин, замглавы Минэкономразвития.

По мнению правительства, нужна аттестация всех видов экскурсоводов. Человек должен сдать экзамен, чтобы получить право этим заниматься. Всем аттестованным гидам выдадут специальный идентификационный знак. Подтверждать квалификацию нужно будет раз в пять лет. Ее стоимость - 1300 рублей. За нарушение раньше предлагалось ввести штрафы от 5 до 30 тысяч рублей. Но в последней версии документа этой строчки нет.

- Это можно прописать потом, в подзаконных актах, - говорит Александр Осипов, президент Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. - Для нас главное - закрепить в законодательстве основные пункты. Гид - ключевая фигура в туризме. Мы хотим, чтобы ими могли работать только граждане России. И только те, кто пройдет аттестацию в конкретном регионе, где он собирается работать. Согласитесь, странно, если гид из Москвы проводит экскурсии в Санкт-Петербурге и наоборот. Это должен делать местный житель или тот, кто хорошо знает регион и его историю.

Еще один важный момент - экстремальный туризм. То есть различные походы, восхождения на горы, сплавы по рекам и т. д. По данным Федерации спортивного туризма, такой вид отдыха предпочитают 3 млн человек. И здесь квалификация инструкторов-проводников - вопрос жизни и здоровья туристов. К примеру, каждый год 20 тысяч туристов покоряют Эльбрус, несколько десятков из них погибают. В том числе из-за недостаточной квалификации проводников. Они теряются в сложной ситуации, не могут принять правильное решение или оказать медицинскую помощь.

- В горах работает множество «гидов», не имеющих ни специального образования, ни необходимых опыта и квалификации, - подтверждают в Федерации альпинизма России.

На следующей неделе в Госдуме пройдет круглый стол, посвященный законопроекту. Первое чтение намечено на март.