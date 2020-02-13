2020-02-12T23:13:45+03:00
Авто

Спрячь за высоким забором «корейца», выкраду вместе с забором

Страховые компании назвали марки автомобилей, по которым в 2019 году чаще всего выплачивались компенсации из-за угона
Виктор МАТРОСОВ
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В лидерах - корейские иномарки «Киа» и «Хёндэ». Это неудивительно, поскольку они стали самыми продаваемыми иномарками в прошлом году, уступая только отечественной «Ладе» (ее в десятке самых угоняемых авто нет).

Самые угоняемые автомобили в 2019 году Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Самые угоняемые автомобили в 2019 годуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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