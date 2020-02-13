РУСАДА: никаких новых «мельдониев» в списке не появилось, а вот алкоголь из него убрали

В программе «Большой спорт» с Николаем Валуевым на Радио «КП» на вопросы ведущих ответила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая. - Маргарина Андреевна, пишут, что ряд спортивных федераций хотят дополнительно тестировать атлетов. Зачем им это? - спрашивает Николай Валуев.

- Все спортсмены, которые находятся в пулах постоянного тестирования РУСАДА, проверяются минимум три раза в год. Но некоторые федерации, чтобы обезопасить себя, хотят увеличить количество тестов. Это все в рамках действующего антидопингового законодательства - и российского, и международного. Наша народная поговорка «пока гром не грянет…» здесь не совсем уместна.

Но что делать тем, кто не состоит в пуле? Поэтому руководители многих федераций просто решили действовать активно и обратились в РУСАДА со списками, чтобы кого-то можно было добавить в эти пулы. На то, чтобы тестировать спортсменов, РУСАДА и получает деньги от государства.

- Было приятно услышать, что это инициатива «на местах». А какие промежутки между этими тестами должны быть?

- Хочу пояснить, что любое тестирование, любой допинг-контроль, не важно, какой это тип анализов, происходит без предварительного уведомления. По поводу внесоревновательного контроля, это может быть раз в несколько месяцев. Но если есть какая-то оперативная информация, какие-то подозрения, тогда, конечно, допинг-контроль может приехать и почаще.

Процедура допинг-контроля, в первую очередь, нужна не агентству или национальной федерации, - она нужна самому спортсмену, чтобы он мог заявиться на соревнования. Для этого каждый спортсмен должен быть грамотен в этом плане. И сегодня каждая федерация ожидает подтверждение, что спортсмен прошел минимальное антидопинговое обучение и может это подтвердить сертификатом. Потому знакомство спортсменов с допинг-контролем не должно начинаться со сдачи анализов, а должно идти, в первую очередь, образование.

- ВАДА так или иначе меняет свои условия прохождения допинг-контроля, вносит новые препараты, которые являются запрещенными. У нас история с мельдонием - яркое тому подтверждение. Есть ли сейчас заявления ВАДА на этот счет?

- Какие мудрые вопросы вы задаете! Я просто в восхищении.

- Все-таки я к спорту имею отношение. Сдавал это все, - говорит Николай Валуев.

- Несомненно. Эти же вопросы было бы радостно слышать от действующих молодых спортсменов. Действительно, раз в год запрещенный список обновляется. Значит, могут добавляться какие-то субстанции, которые теперь запрещены. Но бывает и наоборот, как год назад, когда алкоголь вывели из запрещенного списка. Что касается этого года, то изменения незначительные. Условного мельдония, которым широко пользуются российские спортсмены, в этом году не появилось.

Но спортсмену трудно понимать все эти химические элементы, поэтому лучше обращаться не к самому списку, а на сервис по проверке препаратов, чтобы убедиться, что даже капли от насморка безопасны. Такой сервис есть сайте РУСАДА. Нужно быть внимательным к тому, где ты ешь, пьешь, чтобы это были закрытые емкости. Если вдруг случилось, что человек простыл и ему нужно какое-то лекарство или комплекс витаминов, то обязательно все проверить. Если есть сомнение - позвонить на горячую линию.

- Многие не понимают, что сейчас происходит в противостоянии ВАДА - РУСАДА, ВАДА - Министерство спорта. Мы слышали, что российскую антидопинговую лабораторию снова хотят лишить аккредитации….

- Что касается РУСАДА, сегодня мы имеем статус соответствия. Мы имеем аккредитацию. Мы выполняем ровно те функции, которые выполняет любое другое антидопинговое агентство мира. И даже при самом неблагоприятном исходе всех судов РУСАДА в правах никак не будет поражено, потому что Агенство не нарушило международный стандарт. Словом, наши спортсмены могут спокойно тренироваться в России. Они могут быть уверены, что их протестируют ровно в соответствии с мировыми стандартами. Эти пробы будут засчитаны. Правовую поддержку в случае какой-то не очень благоприятной для них ситуации спортсмены тоже получат.

- Это очень важная информация. Вы развеяли мифы, которые ходят среди неспециалистов.