2020-02-13T12:58:32+03:00
Происшествия

Замначальнику института ФСИН разбили машину

Из разбитого автомобиля были похищены ценные вещи и офицерское удостоверение
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Офицер сообщил полицейским о том, что на пару часов припарковал свою черную иномарку около дома на Ленинградском шоссе, а когда вернулся к машине - авто было разбито, а из салона пропали ценные вещи и документы.Офицер сообщил полицейским о том, что на пару часов припарковал свою черную иномарку около дома на Ленинградском шоссе, а когда вернулся к машине - авто было разбито, а из салона пропали ценные вещи и документы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В полицию обратился подполковник внутренней службы Иван Петров*. Офицер сообщил полицейским о том, что на пару часов припарковал свою черную иномарку около дома на Ленинградском шоссе, а когда вернулся к машине - авто было разбито, а из салона пропали ценные вещи и документы.

- Вечером 12 февраля около одного из домов на Ленинградском шоссе неизвестные разбили автомобиль заместителя начальника НИИ ФСИН России. Разбив стекла автомобиля, воры похитили из салона служебное удостоверение, паспорт на его имя, водительское удостоверение, планшетный компьютер, а также ключи от служебного кабинета, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает воров, оставивших подполковника без паспорта, удостоверения и ключей от кабинета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Она хочет стать звездой как Диана»: участник изнасилования 12-летней «новой Шурыгиной» может выйти на свободу
Самарский правозащитник Сергей Семенов, поддерживающий Дмитрия Монаха, рассказал, есть ли у того шансы на освобождение и как себя сейчас ведет девочка
Новости 24
Боксёру Кушиташвили следствие предъявило обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков
Мишустин сообщил о выделении средств на закупку лекарств для детей
Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян пока не будут менять на «необходимую самооборону»
Мишустин поручил сделать министерства более "компактными"
"Где вы роетесь в интернете?": Песков попросил журналистов присылать ему ссылки на скандальные материалы
Комитет Рады заявил о недопустимости поставок воды в Крым
В ОКР рассчитывают на выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2020 под своим флагом
Маткапитал смогут получать не только матери, но и отцы-одиночки, усыновившие ребенка
Силуанов представил поправки в бюджет для реализации послания Путина
Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»
В Госдуме разведчика Алексея Ботяна назвали легендарной личностью
Казахстан перейдет к электронной переписи населения в 2030 году
Силовики прекратили уголовное дело против москвички, отбившейся от насильника ножом
Роспотребнадзор и Минпросвещения дали рекомендации по профилактике коронавируса
Мишустин призвал опустить ипотечную ставку ниже 8%
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн
Друг легендарного разведчика Ботяна рассказал о принципах ветерана