Замначальнику института ФСИН разбили машину

В полицию обратился подполковник внутренней службы Иван Петров*. Офицер сообщил полицейским о том, что на пару часов припарковал свою черную иномарку около дома на Ленинградском шоссе, а когда вернулся к машине - авто было разбито, а из салона пропали ценные вещи и документы.

- Вечером 12 февраля около одного из домов на Ленинградском шоссе неизвестные разбили автомобиль заместителя начальника НИИ ФСИН России. Разбив стекла автомобиля, воры похитили из салона служебное удостоверение, паспорт на его имя, водительское удостоверение, планшетный компьютер, а также ключи от служебного кабинета, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает воров, оставивших подполковника без паспорта, удостоверения и ключей от кабинета.